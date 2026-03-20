Vụ 'hô biến đất vàng': Kêu gọi cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Đào Thị Hương Lan đầu thú

TPO - TAND TPHCM kêu gọi bị cáo Đào Thị Hương Lan (nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPHCM) ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Bà Lan đang bị truy nã và sẽ bị xét xử vắng mặt.

Liên quan đến vụ sai phạm tại khu “đất vàng” 39-39B Bến Vân Đồn, thẩm phán Nguyễn Thị Hà - Phó Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM vừa ký thông báo về thời gian đưa vụ án ra xét xử và kêu gọi đầu thú.

Bà Đào Thị Hương Lan đang bị truy nã.

Thông báo cho biết TAND TPHCM đang thụ lý, giải quyết hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với vụ án Lê Quang Thung và đồng phạm (22 bị cáo) bị Viện KSND tối cao truy tố về các tội: “Nhận hối lộ”; “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Đưa hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp & Môi trường và các đơn vị có liên quan.

Cũng theo thông báo trên, TAND TPHCM đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử từ ngày 7/4 và dự kiến kết thúc vào ngày 10/4 tại trụ sở TAND TPHCM.

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án, bà Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM đang bị truy nã. Vì vậy, TAND TPHCM kêu gọi bà Lan ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa.

Nếu bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, do có mối quan hệ cá nhân từ trước với bà Đào Thị Hương Lan nên 2 bị can Lê Y Linh (nguyên Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty TNHH Retro Harvest Finance tại Việt Nam, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hoa Sen Vàng) và Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty CP Việt Tín, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Á) đã gặp gỡ, tác động để nhờ bà Lan sắp xếp, giao khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty Phú Việt Tín và được bà Lan đồng ý.

Bà Lan đã tiếp nhận 2 văn bản của Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa và bút phê giao cho Phòng Quản lý công sản thực hiện. Đồng thời, bị cáo này ký văn bản của Ban Chỉ đạo 09 Thành phố đề xuất để bà Nguyễn Thị Hồng (Phó Chủ tịch UBND TPHCM) ký văn bản của UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) lập thủ tục thu hồi, giao toàn bộ Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty Phú Việt Tín.

Cáo trạng xác định: Bà Đào Thị Hương Lan đã xuất cảnh ra nước ngoài, Cơ quan điều tra đã triệu tập nhưng không lấy được lời khai. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu thu thập được và lời khai của các bị can trong vụ án cùng các cá nhân liên quan cũng như nhiều tài liệu, chứng cứ khác..., có đủ căn cứ xác định bà Đào Thị Hương Lan đã vì động cơ vụ lợi, đề xuất thu hồi và giao toàn bộ khu đất cho Công ty Phú Việt Tín theo hình thức chỉ định trái pháp luật, xâm phạm chế độ quản lý tài sản công. Hành vi của bà Lan dẫn đến việc chuyển nhượng khu đất trái pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, HĐXX của phiên tòa sắp tới đã chấp nhận một nữ luật sư thuộc Đoàn luật sư TPHCM bào chữa cho bị cáo Đào Thị Hương Lan. Nữ luật sư này nguyên là Thẩm phán TAND tối cao.