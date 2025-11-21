Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Hoàng Vũ Thảnh được giao quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Hoàng Vũ Thảnh được Chủ tịch UBND TPHCM giao quyền Giám đốc sở từ ngày 14/11 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ký ban hành quyết định giao quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM đối với ông Hoàng Vũ Thảnh - Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Thảnh được giao quyền Giám đốc sở từ ngày 14/11 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

584998275-855692830349501-7329351847906252494-n.jpg
Ông Hoàng Vũ Thảnh được giao quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.

Ông Hoàng Vũ Thảnh từng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Khi tỉnh này sáp nhập vào TPHCM từ ngày 1/7, ông Thảnh làm Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM (mới).

Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề ngày 14/11, HĐND TPHCM đã bầu ông Nguyễn Công Vinh - Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngô Tùng
#Hoàng Vũ Thảnh #giao quyền #quyền giám đốc sở #Sở Tài chính #UBND TPHCM #quyết định #nhân sự mới TPHCM #công tác cán bộ ở TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục