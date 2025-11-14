Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPHCM có thêm 3 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

Ngô Tùng - Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - HĐND TPHCM thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Hoàng Nguyên Dinh, Nguyễn Công Vinh và Trần Văn Bảy.

Sáng 14/11, tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo và đáp ứng yêu cầu điều hành trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trình bày tờ trình giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với các cán bộ: Hoàng Nguyên Dinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Công Vinh - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM; Trần Văn Bảy - Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TPHCM.

img-7352.jpg
Đại biểu HĐND TPHCM bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các cá nhân. Ảnh: Ngô Tùng

Các đại biểu HĐND TPHCM tiến hành công tác bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả bầu, đa số đại biểu đã bầu các nhân sự trên giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND TPHCM sau đó đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Nguyên Dinh, Nguyễn Công Vinh và Trần Văn Bảy.

img-7382.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tặng hoa chúc mừng các tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Hoàng Nguyên Dinh sinh năm 1980, quê quán Thừa Thiên - Huế trước đây, nay là TP Huế. Ông Dinh có trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ xây dựng cầu đường, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM sau sáp nhập, ông Dinh từng giữ các cương vị tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh; Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh.

Ông Trần Văn Bảy sinh năm 1971, quê quán Đồng Nai. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Bảy từng công tác tại Trường Đại học Luật TPHCM. Ông cũng từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM, Chủ tịch UBND quận 9 (cũ), Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, Chánh Thanh tra TPHCM.

Ông Nguyễn Công Vinh sinh năm 1972, quê quán tại thành phố Bà Rịa (nay thuộc TPHCM). Ông có trình độ Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi công tác tại TPHCM mới sau sáp nhập, ông có thời gian dài làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kinh qua nhiều vị trí như Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND huyện Châu Đức (cũ), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ ngày 1/7, sau khi sáp nhập TPHCM với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, ông Vinh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.

Ngô Tùng - Anh Nhàn
