Ông Nguyễn Văn Thọ làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

TPO - HĐND TPHCM thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đối với ông Nguyễn Văn Thọ.

Tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 14/11, HĐND thành phố thành phố xem xét thực hiện công tác nhân sự đối với các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thành phố.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã báo cáo tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thành Kiên để chuyển công tác.

Đại biểu HĐND TPHCM đã biểu quyết và HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm đối với ông Phạm Thành Kiên.

Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM để thực hiện công tác cán bộ theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Thọ sau đó được kỳ họp giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Thọ (thứ hai từ trái qua).

Các đại biểu HĐND có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND TPHCM sau đó thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đối với ông Nguyễn Văn Thọ.