TPHCM: Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường tại nhà

TPO - Tối 19/3, Công an phường An Hội Đông (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân một nam thanh niên tử vong bất thường tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, người dân trong hẻm 511 đường Thống Nhất, phường An Hội Đông nghe tiếng tri hô phát ra từ một căn nhà trong hẻm.



Đông người dân hiếu kỳ đến hiện trường.

Khi đến kiểm tra, mọi người phát hiện một nam thanh niên khoảng 30 tuổi trong tình trạng đã tử vong.

Người nhà nạn nhân cho biết, khi trở về thì phát hiện sự việc và hô hoán nhờ hàng xóm hỗ trợ, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có một mảnh giấy với nội dung liên quan đến vấn đề nợ nần.

Nhận tin báo, Công an phường An Hội Đông đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc theo quy định.