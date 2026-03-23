Gần 80 người bị Mỹ trục xuất, bàn giao về TPHCM

TPO - Trong 3 tháng đầu năm 2026, đã có 138 trường hợp công dân Việt Nam bị trục xuất về TPHCM, trong đó nhiều nhất là từ Mỹ với 77 trường hợp, tiếp đến là Campuchia (58 trường hợp) và Canada (4 trường hợp).

Ngày 23/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 34 công dân Việt Nam bị phía Mỹ trục xuất về nước.

Công an TPHCM làm việc với những công dân bị Mỹ trục xuất.

Theo cơ quan chức năng, các công dân này trước khi xuất cảnh đều có hộ khẩu thường trú tại TPHCM. Việc bị trục xuất do vi phạm pháp luật hoặc không đủ điều kiện cư trú hợp pháp tại nước sở tại. Sau đó, những người bị trục xuất được bàn giao về Việt Nam theo đúng quy định.

Quá trình tiếp nhận được thực hiện đúng pháp luật, đảm bảo yếu tố đối ngoại và quyền lợi hợp pháp của công dân. Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh nhân thân, hỗ trợ ban đầu và bàn giao các trường hợp về địa phương, gia đình để ổn định cuộc sống.

Công an TPHCM đánh giá, thời gian gần đây, tình trạng công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất, trao trả về nước có xu hướng gia tăng.

Những công dân Việt Nam bị phía Mỹ trục xuất về nước tại cơ quan công an.

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi ra nước ngoài lao động, học tập, cư trú cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật của nước sở tại, tránh các vi phạm như cư trú, lao động trái phép dẫn đến bị xử lý, trục xuất, gây hậu quả pháp lý.

