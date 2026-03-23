Công bố phương án bồi thường Dự án khẩn cấp đường Vành đai 2,5

TPO - Phường Thanh Xuân đã công bố toàn bộ 475 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án khẩn cấp đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, đồng thời tổ chức chi trả 3 đợt tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân trong phạm vi GPMB.

Ngày 23/3, UBND phường Thanh Xuân cho biết UBND phường đã công bố toàn bộ 475 phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Theo UBND phường Thanh Xuân, dự án liên quan tới hơn 475 thửa đất, khoảng 700 hộ dân và 5 tổ chức. Phần lớn là đất ở ổn định lâu dài, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo kế hoạch, đến 31/3, phường sẽ hoàn thành công tác GPMB đoạn tuyến thuộc Dự án đường Vành đai 2,5.

Lực lượng chức năng phường Thanh Xuân hỗ trợ di dời cây của người dân.

Để triển khai dự án, phường đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các tổ công tác đến từng hộ dân để lắng nghe, giải đáp vướng mắc và hướng dẫn cụ thể các thủ tục liên quan. Nhờ đó, đến nay nhiều hộ đã đồng thuận, nhận tiền đền bù, tái định cư và ký biên bản bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, phường cũng đã tổ chức chi trả 3 đợt tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân; đồng thời, một tổ cơ động cũng được thành lập nhằm hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển, ổn định nơi ở tạm cư.

UBND phường Thanh Xuân cho biết sau khi công bố phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các hộ dân. Những kiến nghị này sẽ được tổng hợp, tham mưu cấp trên giải quyết, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Ngày 4/1, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 gồm 3 đoạn tuyến, trong đó có đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Theo UBND phường Thanh Xuân, đoạn tuyến Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi sẽ giải GPMB 475 thửa đất với tổng kinh phí hơn 3.686 tỷ đồng.

Phường Thanh Xuân cam kết các hộ dân thuộc diện GPMB và đủ điều kiện sẽ được tái định cư bằng đất tại khu đất ĐM2 (khoảng 8ha) tại phường Đại Mỗ.

Trong thời gian chờ bố trí tái định cư, người dân sẽ được hỗ trợ tạm cư theo chính sách mới nhất của UBND thành phố. Cụ thể, người có đất ở bị thu hồi trong thời gian chờ bố trí tái định cư được bố trí tạm cư vào quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Trường hợp tự lo tạm cư thì được hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư trong thời gian chờ bố trí tái định cư với mức 2,5 triệu đồng/nhân khẩu/tháng hoặc 5 triệu đồng/hộ độc thân/tháng.

