Miền Bắc tăng nhiệt

TPO - Hôm nay (24/3), miền Bắc tăng 2-3 độ so với hôm qua, trời nhiều mây vào sáng, trưa chiều hửng nắng. Các khu vực khác trên cả nước cũng phổ biến ngày nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực Tây Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Dự báo ngày mai (25/3), miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng nhẹ, nền nhiệt khá cao. Từ khoảng ngày 28-29/3, khu vực vùng núi Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông rải rác.

Miền Bắc hôm nay hửng nắng vào trưa chiều.

Thanh Hóa đến Huế sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo trong những ngày tới, miền Trung duy trì thời tiết đẹp khi trời ít mưa, nắng nhẹ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục trời nắng, ít mưa, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng 35-36 độ.