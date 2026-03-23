Xử lý tài xế dừng xe tại làn khẩn cấp trên cao tốc để... ngủ

TPO - Dừng xe tại làn khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo để ngủ, một tài xế bị lực lượng Cảnh sát giao thông ở Lâm Đồng lập biên bản xử lý.

Ngày 23/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý một trường hợp tài xế dừng xe không đúng quy định trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, rạng sáng 22/3, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện ô tô biển số 47A-XXX.12 dừng tại làn khẩn cấp. Kiểm tra cho thấy tài xế dừng xe để ngủ nhưng không bật đèn cảnh báo nguy hiểm, cũng không đặt vật cảnh báo phía sau theo quy định. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản xử lý đối với hành vi vi phạm này.

Tài xế đỗ ô tô trên làn dừng khẩn cấp cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

Theo quy định, hành vi dừng, đỗ xe trái phép trên cao tốc có thể bị phạt từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo liên tiếp ghi nhận các trường hợp tài xế dừng, đỗ sai quy định, trong đó có nhiều trường hợp dừng xe tại làn khẩn cấp để ngủ. Theo đó, ngày 12/3, lực lượng chức năng cũng phát hiện một tài xế ô tô 7 chỗ có hành vi tương tự, không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi dừng xe trên cao tốc.