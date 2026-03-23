Chỉ đạo mới nhất về chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức

TPO - Bộ Nội vụ được giao chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình, trực tiếp báo cáo Phó Thủ tướng vào ngày 30/3.

Sớm hoàn thiện nghị định về điều chỉnh lương cơ sở

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về việc rà soát các nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2026 của Bộ Nội vụ.

Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ bảo đảm chất lượng, thời hạn được giao.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan từ 1/7 phải hoàn thành vào ngày 30/5.

Liên quan đến vấn đề lương hưu, trước đó, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Phương án 1: Từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2026.

Tiếp đó, từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.

Phương án 2: Từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.

Từ ngày 1/7/2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh theo quy định mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm theo 2 mức.

Cụ thể: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh

Đối với nhiệm vụ gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho chính quyền cấp cơ sở, góp phần bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả trong tình hình mới.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh của Bộ Nội vụ, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ (đầu mối là Vụ Tổ chức công vụ) để theo dõi, bám sát nội dung tại các kết luận của Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kết quả kiểm tra, giám sát thường xuyên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trên cơ sở đó, kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ thực hiện nghiêm việc báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định (ngày 25 hằng tháng). Rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vừa thể chế kịp thời các quy định của Đảng liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp.