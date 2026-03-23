Cao tốc Bắc Nam qua Hà Tĩnh bị hỏng khe co giãn

Hoài Nam
TPO - Chỉ sau gần một năm đi vào khai thác, cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi đoạn qua cầu Hàm Nghi đã xuất hiện hư hỏng khe co giãn, buộc cơ quan quản lý và nhà thầu phải sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông.

Những ngày gần đây, các công nhân đang gấp rút đục bỏ phần bê tông hư hỏng tại khe co giãn trên cầu Hàm Nghi thuộc cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi và thay thế bằng lớp bê tông mới.

Khe co giãn đang được khắc phục.

Nguyên nhân chính là lưu lượng xe lớn, đặc biệt là xe tải, khiến bê tông bị bong bật, nứt vỡ sau thời gian khai thác.

Ngành đường bộ đánh giá, khe co giãn (hay khe giãn nở) là bộ phận kỹ thuật quan trọng trên cầu và đường bê tông, giúp hấp thụ sự giãn nở do nhiệt độ và tải trọng xe, tránh nứt vỡ.

Dù đang trong quá trình sửa chữa song phương tiện vẫn qua lại bình thường.

Hiện đoạn tuyến này vẫn nằm trong thời gian bảo hành và nhà thầu đã huy động lực lượng triển khai sửa chữa khẩn trương để đảm bảo an toàn cho các phương tiện.

Được biết, cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi dài hơn 35 km, tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, được khởi công từ 1/1/2023 và đưa vào khai thác từ 28/4/2025. Tuyến đường là một phần của cao tốc Bắc – Nam phía Đông, thiết kế 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h.

#Hà Tĩnh #cao tốc Bắc Nam

