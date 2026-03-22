Dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn sẽ thông tuyến vào 30/4

Anh Trọng

TPO - Dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn có kế hoạch thông xe kỹ thuật (thông tuyến) vào 30/4 và hoàn thành dự án vào 30/6. Như vậy khi đưa vào hoạt động, toàn tuyến sẽ có 3 làn xe mỗi chiều, xóa đoạn "nút thắt" cổ chai gây ùn tắc trên cao tốc Bắc- Nam qua Ninh Bình lâu nay.

Từ 2 làn đường và không có làn khẩn cấp, nhiều đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (dài 15,3 km) đã được mở rộng, trong đó có những đoạn đang được thảm nhựa mặt đường.
Hiện dự án đang được thi công các hạng mục về đích như: dỡ tải thảm lớp cấp phối đá dăm; lu lèn; thảm nhựa mặt đường.
Trước đó, dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn là 1 trong 11 dự án cao tốc Bắc Nam đưa vào sử dụng trong các năm 2023 – 2024 và chỉ có 2 làn xe, giao thông thường xuyên gặp khó khăn, ùn ứ do lòng đường nhỏ hẹp.
Theo UBND tỉnh Ninh Bình - chủ đầu tư, dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (CT.01) sẽ nâng số làn xe trên toàn tuyến đường từ 4 làn lên 6 làn theo chuẩn cao tốc.
Hiện dự án đang thi công tổng thể và có mục tiêu đến 30/4 thông xe kỹ thuật, đến 30/6/2026 chính thức đưa vào hoạt động.
Chủ đầu tư cho biết, cùng với việc mở rộng lòng đường lên 6 làn (cả hai chiều), vận tốc của xe ô tô lưu thông sau khi dự án hoàn thành cũng được nâng từ 80 km/h lên 100-120 km/h.
Máy móc đang được các nhà thầu tập trung tối đa để lu lèn mặt đường, thảm nhựa hoàn thiện.
Hình ảnh nhiều đoạn dự án đã được thảm nhựa mặt đường phần mở rộng
Khó khăn lớn nhất của việc triển khai dự án hiện nay là mặt bằng tại các nút giao vẫn chưa có đủ để nhà thầu thi công tổng thể. Chủ đầu tư cho biết, đang tháo gỡ, khắc phục thực trạng này để dự án đảm bảo đạt tiến độ đề ra.

Dự án mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn được UBND tỉnh Ninh Bình và Bộ Xây dựng khởi công ngày 7/3/2025, thời gian hoàn thành theo kế hoạch là năm 2026. Dự án có tổng chiều dài tuyến 15,2 km, quy mô nâng cấp lòng đường hiện hữu từ 4 làn lên 6 làn xe, tổng mức đầu tư 1.875 tỷ đồng - từ nguồn ngân sách. Dự án được đánh giá, sau khi hoàn thành, sẽ nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm thiểu tai nạn giao thông, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình và khu vực phụ cận; từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

