Nhiều xe tải liên tiếp bị ném đá trên cao tốc qua Quảng Trị

TPO - Nhiều xe tải đang lưu thông trên cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị ném đá vỡ kính trong đêm 21/3, gây nguy hiểm cho người và phương tiện, khiến các tài xế phải dừng xe khẩn cấp.

Tối 21/3, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh hàng loạt xe tải bị ném đá khi đang di chuyển với tốc độ cao trên tuyến cao tốc qua địa bàn Quảng Trị.

Theo phản ánh của các tài xế, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ cùng ngày tại khu vực Km620, đoạn qua xã xã Bố Trạch. Khi các phương tiện đang lưu thông bình thường thì bất ngờ bị các đối tượng lạ ném đá trực diện vào đầu xe.

Một xe tải bị rạn kính chắn gió - ảnh cắt từ clip.

Hậu quả, nhiều xe tải bị móp phần đầu, kính chắn gió bị vỡ, thậm chí có trường hợp đá xuyên thủng kính, bay thẳng vào cabin, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của tài xế. Nhiều số phương tiện buộc phải dừng lại khẩn cấp trên dải phân cách để kiểm tra và khắc phục sự cố, gây ùn ứ cục bộ.

Không chỉ các xe mang biển số ngoại tỉnh, mà cả phương tiện mang biển kiểm soát Quảng Trị cũng trở thành mục tiêu, khiến nhiều tài xế hết sức hoang mang, lo lắng khi lưu thông qua khu vực này vào ban đêm.

Nhiều xe bị thủng kính chắn gió, đá lọt vào bên trong cabin.

Các tài xế cho biết, hành vi ném đá vào xe đang chạy tốc độ cao là cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Nhiều người đề nghị lực lượng chức năng sớm vào cuộc điều tra, xác minh đối tượng gây ra vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời tăng cường tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Nhiều tài xế phải dừng xe để khắc phục sự cố gây ách tắc cục bộ.

Liên quan đến vụ việc nói trên, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) cho biết, đang phối hợp hợp với Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân, xử lý theo pháp luật.