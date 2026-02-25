Bé gái 11 tuổi bị thương nặng do 2 nhóm khách ẩu đả nhau tại quán

TPO - Trong lúc đi chơi Tết ở quán sinh thái, hai nhóm khách mâu thuẫn rồi nhặt gạch đá ném nhau, làm một cháu bé 11 tuổi bị thương nặng khi vật cứng trúng đầu.

Công an xã Vĩnh Hậu (tỉnh Cà Mau) vừa báo cáo vụ “gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại quán sinh thái trên địa bàn, xảy ra vào mùng 4 Tết Bính Ngọ (20/2). Theo đó, ông T.T.K. (31 tuổi) cùng con là cháu T.N.G.A. (11 tuổi) và một số người bạn đến khu sinh thái chơi Tết.



Khi nhóm ông K. đang yêu cầu chủ quán tính tiền thì xảy ra cự cãi với một nhóm khác (chưa rõ lai lịch). Sau đó, các bên đã dùng gạch, đá ném nhau, một vật cứng đã trúng vào đầu cháu A. Gia đình đã đưa cháu A. đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

Hiện trường vụ lộn xộn. Ảnh cắt từ clip.

Qua xác minh bước đầu của Công an xã, nhóm đối tượng gây ra thương tích cho cháu A. đi xe ô tô BKS 51H1-087.xx, do ông H.D.L (ngụ TPHCM) đứng tên. Tuy nhiên, chủ xe cho biết, ngày xảy ra vụ việc, ông cho người khác mượn xe, nhưng chưa biết rõ ai điều khiển thời điểm đó.

Trước đó, đoạn clip ghi lại vụ việc đã được đăng lên mạng xã hội. Đoạn clip lập tức thu hút hơn nửa triệu lượt xem, cùng nhiều lượt chia sẻ, bình luận.