Thẻ vé thông minh giúp tàu điện Hà Nội tăng khách và doanh thu

Anh Trọng
TPO - Ngày 21/3 Công ty Hà Nội Metro đã tổ chức lễ tổng kết việc triển khai hình thức hành khách đi đường sắt đô thị (tàu điện) được kiểm soát bằng hệ thống công nghệ thông minh (quẹt thẻ visa, mã QR…) không cần sử dụng vé.

Hanoi Metro cho biết, sau hơn 8 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch 428 về giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học được trên hai tuyến tuyến đường sắt thị số Cát Linh - Hà Đông, Nhổn – Cầu Giấy công ty đã đạt được những kết quả tích cực.

Hành khách dùng mã QR có trên app điện thoại để thanh toán phí đi tàu.

Theo Hanoi Metro, hình thức này giúp khách thay vì phải mua thẻ, vé cứng và trả tiền mặt như lâu nay, bây giờ được sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như căn cước công dân gắn chip, vé điện tử qua ứng dụng Hanoi Metro (mã QR), thẻ vé hoặc thẻ thanh toán quốc tế VISA để quẹt, quét qua các cổng kiểm soát.

Đến nay, 100% cổng kiểm soát vé được triển khai ứng dụng thanh toán thông minh không dùng tiền mặt. Trong 8 tháng qua, Hanoi Metro đã ghi nhận, hơn 5,7 triệu lượt hành khách sử dụng hệ thống cổng soát vé mới trên hai tuyến tuyến đường sắt thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn – Cầu Giấy, tỷ lệ người sử dụng ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học là 85%. Doanh thu trên hai tuyến trong thời gian này tăng 48%; sản lượng hành khách tăng 15% so với cùng kỳ.

“Việc ứng dụng hiệu quả định danh điện tử và sinh trắc học trong vận tải công cộng đã khẳng định vai trò tiên phong của Thành phố Hà Nội trong phát triển giao thông đô thị thông minh, góp phần thực hiện các mục tiêu của Đề án 06 và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Cùng với đó còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Hà Nội Metro; đem lại cho hành khách đi tàu trải nghiệm thực tế về giao thông đô thị thông minh, thuận tiện” – đại diện Hanoi Metro thông tin.

