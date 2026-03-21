Đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam trúng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI

Việc đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 không chỉ là sự ghi nhận đối với bản lĩnh, kinh nghiệm và chương trình hành động thiết thực của người đứng đầu Petrovietnam, mà còn mở ra kỳ vọng về một đại biểu sẽ đại diện cho đông đảo nhân dân TP Hồ Chí Minh, trở thành cầu nối trách nhiệm giữa Quốc hội với cử tri, giữa chủ trương, chính sách với yêu cầu phát triển đời sống kinh tế - xã hội, an sinh và chất lượng sống của người dân địa phương.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn cam kết dành tối đa tâm lực, trí lực thực hiện đầy đủ vai trò của người đại biểu dân cử.

Trước đó, tại các buổi tiếp xúc cử tri các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 4, đồng chí Lê Ngọc Sơn để lại dấu ấn bằng hình ảnh một ứng cử viên đi lên từ cơ sở, gắn bó lâu năm với ngành dầu khí, am hiểu thực tiễn sản xuất, phát triển công nghiệp - năng lượng và luôn tiếp cận vấn đề từ góc nhìn phát triển tổng thể, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí nhiều lần nhấn mạnh việc được ứng cử tại TP Hồ Chí Minh là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước cử tri và nhân dân.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn cam kết dành tối đa tâm lực, trí lực thực hiện đầy đủ vai trò của người đại biểu dân cử; đóng góp vào hoàn thiện thể chế cho phát triển năng lượng, kinh tế biển, đầu tư, đất đai, hạ tầng; thúc đẩy an sinh xã hội, phát triển cộng đồng; tăng cường ứng dụng công nghệ để giữ kết nối thường xuyên với cử tri. Chính sự rõ ràng về định hướng và tính thực tiễn trong cam kết hành động đã tạo dựng niềm tin rộng rãi trong cử tri ở nhiều phường, xã trên địa bàn.

Nhân dân tại các phường, xã nằm trong đơn vị bầu cử số 4 cũng bày tỏ niềm tin, kỳ vọng đối với người đứng đầu Petrovietnam, không chỉ là người điều hành của doanh nghiệp lớn nhất cả nước mà còn là một người từng gắn bó với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn trò chuyện với các cử tri phường Bà Rịa.

Ở phường Tam Thắng, nơi có đông đảo người lao động trong lĩnh vực dầu khí, cử tri đặc biệt quan tâm đến vai trò của Petrovietnam như một động lực tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và giữ ổn định sản xuất. Ở khu vực Phú Mỹ, cử tri không chỉ nhìn nhận Petrovietnam từ góc độ doanh nghiệp lớn mà còn đặt kỳ vọng vào năng lực góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, phát triển chuỗi giá trị công nghiệp và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Những câu hỏi, kiến nghị của cử tri tại đây cho thấy niềm tin không dừng ở cảm xúc ủng hộ, mà đi liền với mong muốn rất cụ thể về hiệu quả chính sách và tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Tại phường Tân Thành và nhiều địa bàn khác, sự ghi nhận của cử tri còn đến từ những đóng góp an sinh xã hội bền bỉ của Petrovietnam. Riêng giai đoạn 2020-2025, Tập đoàn đã dành hơn 275 tỷ đồng để triển khai các công trình y tế, giáo dục và hỗ trợ gia đình chính sách trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Những con số ấy không chỉ phản ánh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà còn củng cố niềm tin của cử tri vào một người lãnh đạo luôn nhấn mạnh rằng phát triển phải mang lại lợi ích cụ thể, hữu hình cho người dân.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn trao quà cho các em nhỏ đang được nuôi dưỡng ở Trung tâm Công tác xã hội và bảo trợ trẻ em Vũng Tàu.

Có thể khẳng định mong muốn xuyên suốt mà cử tri gửi gắm tới đồng chí Lê Ngọc Sơn khi tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất chính là đồng chí thực hiện đúng các cam kết, “nói đi đôi với làm”, gần dân hơn, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Việc đồng chí Lê Ngọc Sơn trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI chính là sự khẳng của niềm tin, của sự kỳ vọng của cử tri đối với cá nhân đồng chí nói riêng, sự tin tưởng đối với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam nói chung với những việc đã, đang và sắp triển khai để đảm bảo đời sống cho nhân dân, đảm bảo kinh tế xã hội phát triển. Với niềm tin đó, đồng chí Lê Ngọc Sơn sẽ trở thành một đại biểu gắn bó với dân, hiểu dân, nói lên tiếng nói của dân và góp phần chuyển hóa niềm tin ấy thành các quyết sách thiết thực vì sự phát triển bền vững của TP Hồ Chí Minh và đất nước.