Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam trúng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI

PV

Chiều ngày 21/3, theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 4 thành phố Hồ Chí Minh.

Việc đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 không chỉ là sự ghi nhận đối với bản lĩnh, kinh nghiệm và chương trình hành động thiết thực của người đứng đầu Petrovietnam, mà còn mở ra kỳ vọng về một đại biểu sẽ đại diện cho đông đảo nhân dân TP Hồ Chí Minh, trở thành cầu nối trách nhiệm giữa Quốc hội với cử tri, giữa chủ trương, chính sách với yêu cầu phát triển đời sống kinh tế - xã hội, an sinh và chất lượng sống của người dân địa phương.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn cam kết dành tối đa tâm lực, trí lực thực hiện đầy đủ vai trò của người đại biểu dân cử.

Trước đó, tại các buổi tiếp xúc cử tri các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 4, đồng chí Lê Ngọc Sơn để lại dấu ấn bằng hình ảnh một ứng cử viên đi lên từ cơ sở, gắn bó lâu năm với ngành dầu khí, am hiểu thực tiễn sản xuất, phát triển công nghiệp - năng lượng và luôn tiếp cận vấn đề từ góc nhìn phát triển tổng thể, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí nhiều lần nhấn mạnh việc được ứng cử tại TP Hồ Chí Minh là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước cử tri và nhân dân.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn cam kết dành tối đa tâm lực, trí lực thực hiện đầy đủ vai trò của người đại biểu dân cử; đóng góp vào hoàn thiện thể chế cho phát triển năng lượng, kinh tế biển, đầu tư, đất đai, hạ tầng; thúc đẩy an sinh xã hội, phát triển cộng đồng; tăng cường ứng dụng công nghệ để giữ kết nối thường xuyên với cử tri. Chính sự rõ ràng về định hướng và tính thực tiễn trong cam kết hành động đã tạo dựng niềm tin rộng rãi trong cử tri ở nhiều phường, xã trên địa bàn.

Nhân dân tại các phường, xã nằm trong đơn vị bầu cử số 4 cũng bày tỏ niềm tin, kỳ vọng đối với người đứng đầu Petrovietnam, không chỉ là người điều hành của doanh nghiệp lớn nhất cả nước mà còn là một người từng gắn bó với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn trò chuyện với các cử tri phường Bà Rịa.

Ở phường Tam Thắng, nơi có đông đảo người lao động trong lĩnh vực dầu khí, cử tri đặc biệt quan tâm đến vai trò của Petrovietnam như một động lực tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và giữ ổn định sản xuất. Ở khu vực Phú Mỹ, cử tri không chỉ nhìn nhận Petrovietnam từ góc độ doanh nghiệp lớn mà còn đặt kỳ vọng vào năng lực góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, phát triển chuỗi giá trị công nghiệp và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Những câu hỏi, kiến nghị của cử tri tại đây cho thấy niềm tin không dừng ở cảm xúc ủng hộ, mà đi liền với mong muốn rất cụ thể về hiệu quả chính sách và tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Tại phường Tân Thành và nhiều địa bàn khác, sự ghi nhận của cử tri còn đến từ những đóng góp an sinh xã hội bền bỉ của Petrovietnam. Riêng giai đoạn 2020-2025, Tập đoàn đã dành hơn 275 tỷ đồng để triển khai các công trình y tế, giáo dục và hỗ trợ gia đình chính sách trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Những con số ấy không chỉ phản ánh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà còn củng cố niềm tin của cử tri vào một người lãnh đạo luôn nhấn mạnh rằng phát triển phải mang lại lợi ích cụ thể, hữu hình cho người dân.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn trao quà cho các em nhỏ đang được nuôi dưỡng ở Trung tâm Công tác xã hội và bảo trợ trẻ em Vũng Tàu.

Có thể khẳng định mong muốn xuyên suốt mà cử tri gửi gắm tới đồng chí Lê Ngọc Sơn khi tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất chính là đồng chí thực hiện đúng các cam kết, “nói đi đôi với làm”, gần dân hơn, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Việc đồng chí Lê Ngọc Sơn trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI chính là sự khẳng của niềm tin, của sự kỳ vọng của cử tri đối với cá nhân đồng chí nói riêng, sự tin tưởng đối với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam nói chung với những việc đã, đang và sắp triển khai để đảm bảo đời sống cho nhân dân, đảm bảo kinh tế xã hội phát triển. Với niềm tin đó, đồng chí Lê Ngọc Sơn sẽ trở thành một đại biểu gắn bó với dân, hiểu dân, nói lên tiếng nói của dân và góp phần chuyển hóa niềm tin ấy thành các quyết sách thiết thực vì sự phát triển bền vững của TP Hồ Chí Minh và đất nước.

PV
#Đồng chí Lê Ngọc Sơn #Bí thư Đảng ủy #Chủ tịch HĐTV Petrovietnam #trúng cử #Đại biểu Quốc hội Khóa XVI

