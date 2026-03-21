Ngày 30/3, dự kiến khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khoá mới

TPO - Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031; bầu các chức danh thuộc thẩm quyền và xem xét, thông qua Nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Ngày 20/3, Thường trực HĐND TP. Hà Nội cho biết, kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến từ ngày 30-31/3, sẽ bầu các chức danh thuộc thẩm quyền; bầu Hội thẩm nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng xem xét Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031 và Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031.

z7621933341739-e1aab4744b9a143d2c0853eae768c253.jpg
Cử tri xã Thượng Phúc (Hà Nội) bỏ phiếu bầu cử ngày 15/3

Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; xem xét nội dung mức chi của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND dự kiến xem xét một số nội dung như: Quy định nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng của thành phố.

HĐND thành phố cũng xem xét Nghị quyết phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây và trục cảnh quan hai bên sông; Nghị quyết thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1.

Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội đã công bố danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND khóa XVII. Trong đó, có một số đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của thành phố như: Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch UBND thành phố cùng nhiều doanh nhân, chuyên gia và các lãnh đạo của sở, ngành, phường, xã.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Mạnh Quyền, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng trúng cử đại biểu HĐND thành phố. Tuy nhiên, Ban Bí thư đã được điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Quyền tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

