Ngày 30/3, dự kiến khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khoá mới

TPO - Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031; bầu các chức danh thuộc thẩm quyền và xem xét, thông qua Nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Ngày 20/3, Thường trực HĐND TP. Hà Nội cho biết, kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến từ ngày 30-31/3, sẽ bầu các chức danh thuộc thẩm quyền; bầu Hội thẩm nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng xem xét Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031 và Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri xã Thượng Phúc (Hà Nội) bỏ phiếu bầu cử ngày 15/3

Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; xem xét nội dung mức chi của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND dự kiến xem xét một số nội dung như: Quy định nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng của thành phố.

HĐND thành phố cũng xem xét Nghị quyết phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây và trục cảnh quan hai bên sông; Nghị quyết thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1.