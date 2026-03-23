Tận thấy công trình hồ chống ngập rộng 12 ha ở Hà Nội

Công trình Hồ đầu mối Mễ Trì (còn gọi là hồ Đồng Bông 2) nằm trên phường Đại Mỗ. Công trình được khởi công tháng 1/2026 (trước Tết Nguyên đán) và thi công theo lệnh khẩn cấp của UBND thành phố Hà Nội. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng và có thời gian hoàn thành hồ chứa nước, hạng mục cống điều tiết… trước 30/4, hoàn thành tổng thể dự án vào 30/6/2025.

Dự án có danh mục đầu tư: Xây dựng lòng hồ chứa nước khoảng 12 ha, Kè bao quanh hồ chiều dài khoảng 1.950 m, Xây dựng cống điều tiết bằng bê tông cốt thép đúc sẵn để kết nối với kênh Đồng Bông….

Chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư công trình hạ tầng và kỹ thuật nông nghiệp Hà Nội.