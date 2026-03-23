Nổ ở kho phế liệu, có người tử vong

TPO - Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra tại kho phế liệu trên địa bàn phường Gia Sàng và có người thương vong.

Khoảng 17h ngày 23/3, mạng xã hội chia sẻ clip được cho là vụ nổ xảy ra trên địa bàn phường Gia Sàng (tỉnh Thái Nguyên). Theo thông tin chia sẻ, vụ việc xảy ra tại ngõ 74 đường Bắc Nam và đã có người bị thương.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Gia Sàng (tỉnh Thái Nguyên) xác nhận, vụ việc xảy ra cuối giờ chiều tại một kho phế liệu (ngã ba Gia Sàng, đường Bắc Nam).

Hiện trường vụ việc (ảnh: N.Đ.H)

Theo thông tin ban đầu, đã có người chết và bị thương.

Lãnh đạo phường Gia Sàng cho biết hiện tại lực lượng chức năng đang tập trung công tác cứu nạn và sẽ thông tin sau.