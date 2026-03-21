Xe tải chở quá khổ, làm rơi phế liệu vào ô tô con rồi bỏ chạy

TPO - Chiếc xe tải chở phế liệu chất hàng quá cao, khi lưu thông qua gầm cầu vượt đã va chạm với thành cầu, khiến lượng lớn rác gỗ rơi xuống đường và gây nguy hiểm cho xe con lưu thông phía sau. Vụ việc xảy ra tại Bắc Ninh.

Vụ việc diễn ra vào 22h39 ngày 16/3/2026 tại gầm cầu vượt rẽ vào Đền Đô, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Theo chủ ô tô con có gắn camera hành trình, chiếc xe tải chở phế liệu trong video có hành vi chở quá khổ, khi lưu thông qua gầm cầu vượt đã va chạm với thành cầu rồi làm rơi vãi rác thải gỗ (vỏ cây, mùn cưa...) xuống đường rồi bỏ đi.

Lượng rác tràn xuống làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của ô tô con phía sau, buộc tài xế phải phanh gấp dừng xe. May mắn là thời điểm đó không có xe khác di chuyển phía sau nên không xảy ra tai nạn nghiêm trọng, xe con chỉ bị xước nhẹ.

Chủ ô tô con cho biết đã báo cáo sự việc lên phòng CSGT Bắc Ninh. Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng hiện đang tiến hành điều tra, xác minh phương tiện liên quan để xử lý theo quy định.