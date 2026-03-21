Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg
Xe
Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Tư vấn

Clip giao thông

Xe tải chở quá khổ, làm rơi phế liệu vào ô tô con rồi bỏ chạy

TPO - Chiếc xe tải chở phế liệu chất hàng quá cao, khi lưu thông qua gầm cầu vượt đã va chạm với thành cầu, khiến lượng lớn rác gỗ rơi xuống đường và gây nguy hiểm cho xe con lưu thông phía sau. Vụ việc xảy ra tại Bắc Ninh.

Lê Tuấn

Vụ việc diễn ra vào 22h39 ngày 16/3/2026 tại gầm cầu vượt rẽ vào Đền Đô, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Theo chủ ô tô con có gắn camera hành trình, chiếc xe tải chở phế liệu trong video có hành vi chở quá khổ, khi lưu thông qua gầm cầu vượt đã va chạm với thành cầu rồi làm rơi vãi rác thải gỗ (vỏ cây, mùn cưa...) xuống đường rồi bỏ đi.

Lượng rác tràn xuống làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của ô tô con phía sau, buộc tài xế phải phanh gấp dừng xe. May mắn là thời điểm đó không có xe khác di chuyển phía sau nên không xảy ra tai nạn nghiêm trọng, xe con chỉ bị xước nhẹ.

Chủ ô tô con cho biết đã báo cáo sự việc lên phòng CSGT Bắc Ninh. Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng hiện đang tiến hành điều tra, xác minh phương tiện liên quan để xử lý theo quy định.

#xe tải #rác gỗ #xe tải chở quá khổ #ô tô con #tai nạn #bỏ chạy #video giao thông

Video mới nhất