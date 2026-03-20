Phường đông dân nhất TPHCM dùng ‘mắt thần’ xử lý rác thải tự phát

TPO - Trước tình trạng vứt rác thải bừa bãi, ảnh hưởng đến môi trường sống và cảnh quan đô thị, phường Dĩ An (TPHCM) triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát, xử phạt nguội. Với gần 230.000 dân, đây là phường đông dân nhất TPHCM.

Ngày 20/3, đại diện UBND phường Dĩ An (TPHCM) cho biết, địa phương đang triển khai kế hoạch lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các điểm phát sinh rác thải tự phát trên địa bàn.

Theo lãnh đạo phường, thời gian qua, tình trạng phát sinh các điểm rác tự phát dù đã được xử lý nhiều lần song vẫn tái diễn, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, môi trường sống và trật tự địa bàn. Trước thực trạng đó, UBND phường xây dựng kế hoạch lắp đặt camera giám sát tại các khu vực “điểm nóng” nhằm tăng cường công tác quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Các khu phố trên địa bàn phường Dĩ An đã đề xuất nhiều khu vực cần thiết lắp đặt camera giám sát việc phát sinh rác thải tự phát, trong đó ưu tiên khoảng 11 điểm có mức độ phát sinh thường xuyên.

Phường Dĩ An đã tổ chức họp, góp ý về chủng loại thiết bị, phạm vi quan sát, phương án kết nối lưu trữ dữ liệu, cũng như kinh phí đầu tư, vận hành. Bên cạnh đó, vấn đề bảo mật thông tin, đảm bảo quyền riêng tư của người dân và hiệu quả khai thác hệ thống sau đầu tư cũng được đặc biệt quan tâm.

Ông Võ Tường Văn - Phó chủ tịch UBND phường Dĩ An nhấn mạnh việc lắp đặt camera giám sát là giải pháp cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đồng thời hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. UBND phường đã yêu cầu các bộ phận chuyên môn khẩn trương hoàn thiện việc khảo sát, xác định cụ thể vị trí lắp đặt, xây dựng phương án triển khai đồng bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Dĩ An được giao chủ trì, phối hợp với Công an phường và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai lắp đặt đúng quy trình kỹ thuật; đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, phục vụ thiết thực công tác giám sát, xử lý vi phạm.

Việc triển khai hệ thống camera giám sát, phường Dĩ An kỳ vọng sẽ từng bước chấm dứt tình trạng phát sinh các điểm rác tự phát, góp phần xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.