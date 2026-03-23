Linh vật ngựa ở Huế bốc cháy ngùn ngụt

Ngọc Văn
TPO - Linh vật ngựa trang trí Tết tại công viên Thương Bạc (phường Phú Xuân, TP. Huế) bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm, bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được nhận định nghi do chập điện hệ thống đèn led.

Sáng 23/3, đại diện lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh Huế xác nhận một vụ cháy tại công viên Thương Bạc (phường Phú Xuân, Huế) đã thiêu cháy toàn bộ linh vật ngựa trang trí tại đây từ dịp Tết Bính Ngọ đến nay.

Linh vật ngựa tại công viên Thương Bạc (phường Phú Xuân, Huế) bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 22/3 khi tạo hình linh vật bất ngờ phát hỏa. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ kết cấu trang trí. Do thời điểm xảy ra cháy vào ban đêm, việc phát hiện và ứng cứu gặp khó khăn, khiến linh vật bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trước đó, linh vật ngựa mang tên Mã Thượng Chi Đệ trang trí tại công viên Thương Bạc được thiết kế theo hình tượng ngựa “phi thiên”, gợi liên tưởng đến truyền thuyết Thánh Gióng, từng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh trong dịp Tết Bính Ngọ, trở thành điểm nhấn cảnh quan khu vực hai bờ sông Hương.

Linh vật ngựa Mã Thượng Chi Đệ thời điểm trưng bày dịp Tết Bính Ngọ.

Đại diện Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết linh vật này đã nằm trong kế hoạch thu hồi sau thời gian trưng bày. Tuy nhiên, trong khi chưa kịp triển khai, sự cố cháy đã xảy ra. Nhận định ban đầu từ trung tâm, nguyên nhân vụ cháy có thể xuất phát từ sự cố chập điện hệ thống đèn led trang trí linh vật.

Xem thêm

Cùng chuyên mục