Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ cháy quán chay khiến hai mẹ con tử vong

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - "Căn nhà khóa cửa chặt, phía trước lại chất nhiều bàn ghế, tủ kính chắn lối đi nên chúng tôi rất khó tiếp cận. Tôi cùng mấy anh em dùng bình chữa cháy xịt liên tục từ bên ngoài nhưng không ăn thua. Lửa bên trong đỏ rực, tiếng nổ lách tách vang lên liên hồi mà cửa lại khóa trái, không thể phá vào cứu người”- anh Minh, một nhân chứng kể.

Hiện trường vụ cháy quán chay sáng 24/3.

Sáng 24/3, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán lẩu chay trên đường Phạm Đăng Giản (phường Bình Hưng Hoà, TPHCM) khiến hai mẹ con tử vong trong đêm.

Theo ghi nhận, căn nhà rộng khoảng 100 m², toàn bộ đồ đạc bên trong bị thiêu rụi, mái tôn ám khói đen và một phần bị đổ sập.

Hình ảnh quán lẩu chay sau vụ cháy.

Anh Minh sống gần hiện trường và là một trong những người đầu tiên tiếp cận, kể lại thời điểm xảy ra vụ cháy: “Căn nhà khóa cửa chặt, phía trước lại chất nhiều bàn ghế, tủ kính chắn lối nên chúng tôi rất khó tiếp cận. Tôi cùng mấy anh em dùng bình chữa cháy xịt liên tục từ bên ngoài nhưng không ăn thua. Lửa bên trong đỏ rực, tiếng nổ lách tách vang lên liên hồi mà cửa lại khóa trái, không thể phá vào cứu người”.

Nhiều nhân chứng cho biết đám cháy bùng phát từ khu vực giữa nhà, sau đó lan nhanh về phía sau và bốc cao lên mái tôn, tạo cột khói đen bao trùm cả khu phố.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy.

Đến hơn 7 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Như Tiền Phong đưa tin, khuya 23/3, người dân phát hiện lửa và khói bùng phát bên trong quán lẩu chay nhưng cửa ngoài bị khóa trong không thể tiếp cận. Mọi người hô hào đập cửa để đưa bình chữa cháy mini vào dập lửa nhưng bất thành, lửa bùng phát và bao trùm toàn bộ quán.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai dập lửa. Lối cửa chính là lối thoát hiểm duy nhất trong nhà được phá, bên trong bàn ghế ngổn ngang, lửa chặn lối vào. Cảnh sát PCCC tiếp cận sử dụng vòi rồng dập lửa, tạo lối vào sâu bên trong tìm kiếm những người mắc kẹt.

Tại khu vực phòng ngủ, tổ cứu nạn cứu hộ phát hiện 2 mẹ con sinh năm 1978 và 2006 nên nhanh chóng đưa ra ngoài. Tuy nhiên, cả 2 nạn nhân đã tử vong.

Đám cháy được dập tắt, quán ăn với diện tích khoảng 100m2 bị cháy cùng nhiều tài sản bên trong.

Theo nhiều người dân, quán chay trên vừa sử dụng làm nhà ở, vừa kết hợp kinh doanh, hoạt động khoảng 5 năm nay. Hàng ngày, quán mở cửa từ sáng sớm đến khoảng 20 giờ thì ngưng.

Sau khi đóng cửa 2 mẹ con chủ quán dọn dẹp rồi ngủ nghỉ ngay tại quán. Đám cháy xuất phát từ khu vực phía trước, trong khi các nạn nhân ngủ ở phòng ngủ phía sau nên có thể không phát hiện kịp thời, không thoát ra được và bị ngạt khói.

UBND phường Bình Hưng Hòa đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân cháy và có phương án hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Xem thêm

Cùng chuyên mục