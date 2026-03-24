Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ cháy quán chay khiến hai mẹ con tử vong

TPO - "Căn nhà khóa cửa chặt, phía trước lại chất nhiều bàn ghế, tủ kính chắn lối đi nên chúng tôi rất khó tiếp cận. Tôi cùng mấy anh em dùng bình chữa cháy xịt liên tục từ bên ngoài nhưng không ăn thua. Lửa bên trong đỏ rực, tiếng nổ lách tách vang lên liên hồi mà cửa lại khóa trái, không thể phá vào cứu người”- anh Minh, một nhân chứng kể.

Hiện trường vụ cháy quán chay sáng 24/3.

Sáng 24/3, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán lẩu chay trên đường Phạm Đăng Giản (phường Bình Hưng Hoà, TPHCM) khiến hai mẹ con tử vong trong đêm.

Theo ghi nhận, căn nhà rộng khoảng 100 m², toàn bộ đồ đạc bên trong bị thiêu rụi, mái tôn ám khói đen và một phần bị đổ sập.

Hình ảnh quán lẩu chay sau vụ cháy.

Anh Minh sống gần hiện trường và là một trong những người đầu tiên tiếp cận, kể lại thời điểm xảy ra vụ cháy: “Căn nhà khóa cửa chặt, phía trước lại chất nhiều bàn ghế, tủ kính chắn lối nên chúng tôi rất khó tiếp cận. Tôi cùng mấy anh em dùng bình chữa cháy xịt liên tục từ bên ngoài nhưng không ăn thua. Lửa bên trong đỏ rực, tiếng nổ lách tách vang lên liên hồi mà cửa lại khóa trái, không thể phá vào cứu người”.

Nhiều nhân chứng cho biết đám cháy bùng phát từ khu vực giữa nhà, sau đó lan nhanh về phía sau và bốc cao lên mái tôn, tạo cột khói đen bao trùm cả khu phố.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy.

Đến hơn 7 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Như Tiền Phong đưa tin, khuya 23/3, người dân phát hiện lửa và khói bùng phát bên trong quán lẩu chay nhưng cửa ngoài bị khóa trong không thể tiếp cận. Mọi người hô hào đập cửa để đưa bình chữa cháy mini vào dập lửa nhưng bất thành, lửa bùng phát và bao trùm toàn bộ quán.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai dập lửa. Lối cửa chính là lối thoát hiểm duy nhất trong nhà được phá, bên trong bàn ghế ngổn ngang, lửa chặn lối vào. Cảnh sát PCCC tiếp cận sử dụng vòi rồng dập lửa, tạo lối vào sâu bên trong tìm kiếm những người mắc kẹt.

Tại khu vực phòng ngủ, tổ cứu nạn cứu hộ phát hiện 2 mẹ con sinh năm 1978 và 2006 nên nhanh chóng đưa ra ngoài. Tuy nhiên, cả 2 nạn nhân đã tử vong.

Đám cháy được dập tắt, quán ăn với diện tích khoảng 100m2 bị cháy cùng nhiều tài sản bên trong.

Theo nhiều người dân, quán chay trên vừa sử dụng làm nhà ở, vừa kết hợp kinh doanh, hoạt động khoảng 5 năm nay. Hàng ngày, quán mở cửa từ sáng sớm đến khoảng 20 giờ thì ngưng.

Sau khi đóng cửa 2 mẹ con chủ quán dọn dẹp rồi ngủ nghỉ ngay tại quán. Đám cháy xuất phát từ khu vực phía trước, trong khi các nạn nhân ngủ ở phòng ngủ phía sau nên có thể không phát hiện kịp thời, không thoát ra được và bị ngạt khói.

UBND phường Bình Hưng Hòa đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân cháy và có phương án hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.