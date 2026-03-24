Hà Nội: Phá mái tôn cứu người mắc kẹt trong ngôi nhà 7 tầng đang bốc cháy

TPO - Trong lúc ngôi nhà 7 tầng trong ngõ 218 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn, 2 nam giới đã trèo lên phá mái tôn, đưa thang hỗ trợ người mắc kẹt trong nhà ra ngoài.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội khu vực tầng 2.

Gần 18h ngày 24/3, ngôi nhà đầu ngõ 218 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy bùng phát tại tầng 2, bên trong nhà có 7 người.

Phát hiện có cháy, một số người đã nhanh chóng chạy ra ngoài thoát nạn. 2 người lớn tuổi chạy lên tầng tum ngôi nhà.

Do bên trong khu vực xảy ra hỏa hoạn để nhiều đồ đạc, vật dụng dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc lên tầng cao và qua cửa sổ.

Clip ghi lại hình ảnh 2 người phá mái tôn cứu người mắc kẹt.

Lúc này, con trai chủ nhà cùng một nam thanh niên hàng xóm sang nhà bên cạnh, tiếp cận tầng mái. Họ dùng dụng cụ phá mái tôn tạo khe hở, sau đó đưa thang xuống bên dưới để 2 người lớn tuổi có thể trèo lên.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC khu vực số 9 và 12 có mặt tại hiện trường dập lửa. Hơn 18h đám cháy được dập tắt.

Những người trong nhà tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe và bước đầu ổn định. Tại hiện trường phần cửa kính khu vực bị cháy vỡ rơi mảnh vụn xuống dưới, tường bị ám đen khói.

Được biết, khu vực tầng 1 là nơi để xe, tầng 2 để đồ đạc và các tầng trên là nơi sinh hoạt của gia đình.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.