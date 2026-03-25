Thêm dự án 'treo' nhà dân trên miệng vực, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khẩn

TPO - Dự án xây dựng tuyến đường từ xã Phú Trung đi Phước Tân, kết nối đường ĐH312 với ĐT759 dài hơn 13,4 km do địa phương làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau khi thi công, nhiều nhà dân bị “treo lơ lửng” trên miệng vực, đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, tiềm ẩn rủi ro sạt lở.

Ngày 24/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản khẩn yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương liên quan nhanh chóng kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về tình trạng nhiều căn nhà “cheo leo bên miệng vực” sau khi tuyến đường qua xã Phú Trung được hạ cốt nền

Theo chỉ đạo, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng và chính quyền các xã liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường, rà soát toàn bộ hồ sơ thiết kế, thi công dự án. Mục tiêu là làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc nền nhà người dân cao hơn mặt đường từ 3 đến 12m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Người dân lo lắng tình trạng sạt lở có thể xảy ra vào mùa mưa

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, nếu phát hiện sai phạm phải xử lý ngay theo quy định, đồng thời có giải pháp cấp bách đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong khu vực. Kết quả kiểm tra phải được báo cáo trước ngày 27/3.

Dự án xây dựng tuyến đường từ xã Phú Trung đi Phước Tân, kết nối đường ĐH312 với ĐT759 được phê duyệt từ cuối năm 2021, dài hơn 13,4km. Đây là công trình cấp III, vận tốc thiết kế 60 km/h, do địa phương làm chủ đầu tư theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Điều đáng nói, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở đường. Tuy nhiên, sau khi thi công, họ lại rơi vào cảnh trớ trêu khi nhà ở bị “treo lơ lửng”, đời sống sinh hoạt bị đảo lộn, tiềm ẩn rủi ro sạt lở.

Nguyện vọng chính đáng của người dân là được hạ nền đất bằng với mặt đường, song đang vướng các quy định liên quan đến quản lý khoáng sản.

Đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng cho biết, để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và độ dốc theo thiết kế, đơn vị buộc phải hạ thấp nền đường. Tuy nhiên, thực tế phát sinh đã cho thấy bất cập trong quá trình triển khai.

Các gia đình có trẻ nhỏ không khỏi lo lắng khi căn nhà bỗng dưng chênh vênh trên miệng vực thẳm, có nơi sâu đến chục mét

Trước đó, một vụ việc tương tự xảy ra trên tuyến ĐT753 (xã Tân Lợi). Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã thừa nhận thiếu sót, gửi lời xin lỗi người dân và cam kết khắc phục hậu quả. Nguyên nhân được xác định là do đơn vị thi công và tư vấn giám sát thiếu trách nhiệm, cùng với áp lực tiến độ khiến việc triển khai chưa sát thực tế.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do di dời để ổn định cuộc sống, đồng thời đẩy nhanh việc bồi thường theo quy định.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm trong quản lý, thi công các dự án hạ tầng, đặc biệt là những công trình có sự đóng góp lớn từ người dân.

Việc làm rõ sai phạm (nếu có) không chỉ để xử lý trách nhiệm mà còn nhằm củng cố niềm tin của người dân đối với các dự án phát triển, phục vụ đời sống dân sinh.