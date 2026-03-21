Đồng Nai tăng tốc giấc mơ 'lên đời' đô thị Trung ương trước 2035

Văn Quân
TPO - Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026 - 2031, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương này sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng tuyến đại lộ ven sông Đồng Nai quy mô 8 - 10 làn xe, tạo trục động lực phát triển đô thị và kết nối giao thông chiến lược.

Theo đó, quy hoạch xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng Nai cơ bản đạt các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững; duy trì tốc độ tăng trưởng cao, vươn lên nhóm địa phương có thu nhập cao của cả nước.

Nền kinh tế được định hướng phát triển năng động, đi đầu trong các lĩnh vực như kinh tế hàng không, kinh tế ban đêm, kinh tế tầm thấp, công nghiệp công nghệ cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại, thông minh với điểm nhấn là đô thị sân bay và các đô thị sinh thái đẳng cấp quốc tế.

Tỉnh Đồng Nai tập trung nhiều chính sách phát triển đô thị và hạ tầng giao thông

Đồng Nai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 12%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 250 triệu đồng; kinh tế số chiếm hơn 30% GRDP. Về xã hội, dân số dự kiến khoảng 5,7 triệu người (quy đổi 7 triệu người), tỷ lệ đô thị hóa đạt 55 - 57%; tuổi thọ trung bình 77,67 tuổi; chỉ số HDI đạt 0,78.

Ở lĩnh vực môi trường, 100% khu công nghiệp đang hoạt động phải có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Nai phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2035; là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, giao thương quốc tế, du lịch, dịch vụ; phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh sẽ xây dựng đề án trình Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có việc thành lập khu thương mại tự do; đồng thời triển khai các đề án lớn như phát triển đô thị thông minh, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, thu hút nhân lực chất lượng cao.

Một trong những trụ cột là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và đô thị sân bay Long Thành. Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành, đưa sân bay vào vận hành, đồng thời phát triển đô thị sân bay với các phân khu như khu thương mại tự do, khu công nghệ cao, logistics hàng không, trung tâm đổi mới sáng tạo…

Tỉnh Đồng Nai sẽ đẩy mạnh triển khai phát triển đô thị gắn với định hướng giao thông công cộng

Về phát triển đô thị và hạ tầng giao thông, tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch đô thị sân bay Long Thành, đô thị Biên Hòa, đô thị Trảng Bom, đô thị Nhơn Trạch và các quy hoạch phân khu đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tập trung nguồn lực quy hoạch và xây dựng tuyến đại lộ ven sông Đồng Nai quy mô 8-10 làn xe và đường ven hồ Trị An.

Phối hợp xây dựng hoàn thiện hệ thống đường cao tốc, quốc lộ, hạ tầng kết nối vùng, hạ tầng giao thông kết nối phía Bắc và phía Nam tỉnh Đồng Nai, các tuyến đường sắt quốc gia và cấp vùng đi qua địa bàn tỉnh, các trung tâm logistics dọc theo tuyến đường sắt và các tuyến đường giao thông lớn, gắn các cảng hàng không, cảng đường thủy, cảng biển, đô thị.

Di dời các cảng thuỷ nội địa hàng hóa và vật liệu xây dựng ra khỏi khu vực. Đẩy nhanh việc xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; đường sắt đô thị đoạn Suối Tiên. Trung tâm chính trị, hành chính tỉnh - Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đẩy mạnh triển khai phát triển đô thị gắn với định hướng giao thông công cộng (TOD). Tập trung thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh theo Quyết định của UBND tỉnh.

Đồng Nai cũng định hướng phát triển các khu công nghiệp xanh, sinh thái; thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường; đồng thời sắp xếp lại các khu, cụm công nghiệp theo hướng gắn với các trục giao thông chiến lược và trung tâm logistics.

Với hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn, trong đó có tuyến đại lộ ven sông Đồng Nai, địa phương này đang tạo nền tảng để bứt phá, hướng tới trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

