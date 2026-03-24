Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc sắp đón nắng nóng 36 độ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cuối tháng 3, miền Bắc sẽ đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 với nền nhiệt cao nhất khu vực Tây Bắc Bộ từ 36-37 độ, khu vực Đông Bắc Bộ từ 34-35 độ. Vùng núi phía Tây Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay vào thời điểm này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nắng nóng năm nay dự báo đến sớm và gay gắt hơn so với năm 2025.

Dự báo khoảng ngày 27-28/3, khu vực Tây Bắc Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ. Từ ngày 29/3, toàn bộ miền Bắc sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất khu vực Tây Bắc Bộ 36-37 độ, khu vực Đông Bắc Bộ từ 34-35 độ.

Thủ đô Hà Nội, từ nay đến cuối tuần, trời nhiều mây vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng với nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Từ khoảng 30/3, Hà Nội tăng 2-3 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến lên 34-35 độ.

Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2026.

Trước khi đón nắng nóng, khu vực miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trong khoảng ngày 28-29/3 có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Mưa dông thời điểm này có khả năng cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, từ tối 21/3 đến sáng 23/3, khu vực miền núi phía Bắc có mưa, mưa vừa đến mưa to. Mưa kèm dông lốc, mưa đá đã gây thiệt hại cho một số địa phương như Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ.

Khu vực phía Tây các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh từ 29/3 cũng có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở khu vực này nhiều ngày sau đó.

Tại Đông Nam Bộ những ngày qua, trời có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở khu vực này kéo dài đến tháng 3. Từ tháng 4, nắng nóng tiếp tục tại Đông Nam Bộ, đồng thời có xu hướng mở rộng ra Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Đây cũng là thời kỳ cao điểm của hạn hán và xâm nhập mặn năm nay ở ĐBSCL.

Nguyễn Hoài
#nắng nóng #nắng nóng đầu mùa #nắng nóng 2026 #mùa hè 2026 #thời tiết

