TPHCM:

Thông tin mới vụ hai tài xế đánh nhau giữa đường

TPO - Liên quan đến vụ hai tài xế ẩu đả giữa đường do mâu thuẫn trong quá trình lưu thông, Công an phường Chợ Lớn (TPHCM) cho biết đã mời cả hai về trụ sở để làm việc.

Clip hai tài xế lao vào đánh nhau giữa đường.

Ngày 24/3, liên quan đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội về vụ xô xát giữa hai tài xế do mâu thuẫn trong quá trình lưu thông, Công an phường Chợ Lớn (TPHCM) cho biết đang phối hợp xác minh, làm rõ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 21/3, tại khu vực vòng xoay Châu Văn Liêm – Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn), xảy ra va chạm giữa hai xe tải do anh N.V.K. và anh V.N.S. (SN 2002, quê Khánh Hòa) điều khiển.

Sau va chạm, hai bên dừng xe tại tiểu đảo đối diện nhà số 184 Hải Thượng Lãn Ông để cự cãi, sau đó xô xát khiến một người bị thương nhẹ vùng mặt, người còn lại trầy xước ở cổ.

Hình ảnh hai người đàn ông ẩu đả trên đường.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm nên gây cản trở giao thông. Nhiều người đi đường chứng kiến vụ việc đã quay video và đưa lên mạng xã hội, trở thành clip viral thu hút cộng đồng mạng quan tâm.

Phát hiện vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời can thiệp, đưa cả hai về trụ sở Công an phường Chợ Lớn làm việc. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý.

Công an phường Chợ Lớn khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh; đồng thời thận trọng khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh lan truyền nội dung sai lệch, chưa được kiểm chứng.

