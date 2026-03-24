Thái Nguyên điều động, luân chuyển nhiều lãnh đạo tỉnh và các phường, xã

TPO - Sáng 24/3, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, cụ thể:

Điều động, phân công, bổ nhiệm ông Hoàng Thanh Oai, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Điều động, chỉ định ông Hà Văn Dương, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Hỷ giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều động, chỉ định ông Nông Bình Cương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngân Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đồng Hỷ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng các cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm (Ảnh: TNO)

Luân chuyển, chỉ định ông Đặng Thế Vinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vô Tranh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều động, chỉ định ông Phạm Lê Nguyên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thượng Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ngân Sơn nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều động, chỉ định ông Lại Việt Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Khánh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Linh Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 23/3/2026 và phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Sơn.

Luân chuyển, chỉ định ông Hoàng Văn Minh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thượng Minh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Luân chuyển, chỉ định Hoàng Hải An, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã La Bằng nhiệm kỳ 2025 - 2030, kể từ ngày 23/3/2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, công tác cán bộ có ý nghĩa quyết định đối với hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo ông Tuyên, việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển lần này nhằm tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Đinh Quang Tuyên tin tưởng, trên cương vị mới, các cán bộ mới được luân chuyển, điều động sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ, sâu sát cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.