Dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%

TPO - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho biết, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư nêu nội dung quan trọng là bàn về phương cách để tăng trưởng GDP trên 10% trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Ông Dĩnh nhìn nhận, đây là quyết tâm, là mục tiêu xuyên suốt, cần sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Trong kỷ nguyên mới, cán bộ phải đổi tư duy

Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV khai mạc ngày 23/3 tại Thủ đô Hà Nội. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh nhìn nhận, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng.

“Sau Hội nghị Trung ương 1 đã bầu ra các vị trí lãnh đạo của Đảng, Hội nghị Trung ương 2 sẽ bàn thảo nhiều nội dung rất quan trọng: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIV; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV; Xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội; đặc biệt là cho ý kiến công tác cán bộ về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Ảnh: TTXVN.



“Đây đều là những nội dung rất quan trọng. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đánh giá, đây là hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ. Tổng Bí thư nêu rõ, chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc, quy định thi hành Điều lệ Đảng, các quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật, về công tác tư tưởng, về cơ chế phối hợp, về nhân sự chủ chốt của bộ máy nhà nước... là "kết cấu" của tổ chức, là "mạch dẫn" của quyền lực, là "chuẩn mực" để giữ vững nguyên tắc, là "cơ chế" để kiểm soát quyền lực, là "công cụ" để phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương”, ông Dĩnh nói.

Về nội dung công tác cán bộ, theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, đây là vấn đề rất quan trọng, bởi công tác cán bộ được coi là “then chốt của then chốt”. Hội nghị Trung ương 2 sẽ cho ý kiến để cấp có thẩm quyền xem xét, kiện toàn các vị trí lãnh đạo của các cơ quan nhà nước, như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, rồi lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao…

“Trong kỷ nguyên mới, để thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm, thì đội ngũ cán bộ, ngoài phẩm chất, đạo đức ra còn phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh nêu.

Theo ông Dĩnh, trong kỷ nguyên mới, cán bộ phải đổi mới tư duy. Trước hết, là đổi mới tư duy về pháp luật, về công tác quản trị đất nước. Cần lấy nhân dân làm trung tâm, nhà nước phục vụ, vì hạnh phúc của nhân dân. Phải đổi mới tư duy sang nhà nước kiến tạo, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp hoạt động, chứ không nặng về thủ tục hành chính, quản lý kiểu cũ.

“Phải đổi mới một cách rất căn bản về tư duy, từ vấn đề pháp luật. Đột phá về thể chế phải đồng bộ, toàn diện và mạnh mẽ. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng con người, thu hút và trọng dụng nhân tài. Cán bộ phải am hiểu pháp luật, hiểu biết về công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”, ông Dĩnh nói, nêu thêm, cán bộ cũng cần phải nêu gương, tiên phong trong việc dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh. Ảnh: PV.



Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh đến việc đánh giá cán bộ qua kết quả, sản phẩm đầu ra. Hiện nay, các cơ quan Đảng, Nhà nước đều áp dụng KPI, qua đó, có thể đánh giá được năng lực cán bộ. Vì thế, nếu cán bộ không dám đổi mới, không có tinh thần dám nghĩ, dám làm, thì không thể đáp ứng được yêu cầu công việc.

Phải tăng trưởng theo chiều sâu

Một nội dung quan trọng nữa của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV là việc tổng kết 20 năm thực hiện các nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và dự kiến Trung ương sẽ có nghị quyết mới về công tác này. Theo ông Dĩnh, Đảng ta rất chú trọng công tác này, đặc biệt trong bối cảnh kỷ nguyên phát triển mới.

“Trong thời gian tới, chúng ta đẩy mạnh đầu tư phát triển, nên càng cần phải quan tâm đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Làm thế nào chúng ta có thể chế, cơ chế chính sách để cán bộ không dám, không thể, không muốn và không cần tham nhũng. Chúng ta xử lý nghiêm minh, thì cán bộ không dám tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thể chế đầy đủ để cán bộ không thể tham nhũng; và chính sách, đãi ngộ hợp lý để làm sao cán bộ không muốn, không cần tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nữa”, ông Dĩnh kỳ vọng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đối với mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhìn nhận, trong bài phát biểu của Tổng Bí thư cũng có nhắc đến nội dung quan trọng là bàn về phương cách để tăng trưởng GDP trên 10% trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Ông Dĩnh nhìn nhận, đây là quyết tâm của chúng ta, là mục tiêu xuyên suốt để hướng tới đạt được 2 mục tiêu 100 năm. Để làm được, cần sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Về phát triển kinh tế, theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, việc đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng, dựa chủ yếu vào việc gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào như vốn đầu tư, lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên thiên nhiên nên hiệu quả đầu tư thấp, sang tăng trưởng theo chiều sâu, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết. "Chỉ có như vậy mới giúp chúng ta nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, năng suất lao động và hiệu quả sử dụng tài nguyên”, ông Dĩnh phân tích.

Dẫn các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, về xây dựng thể chế pháp luật, về công tác đối ngoại, về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, phát triển giáo dục, y tế, văn hoá, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, nội dung trong các Nghị quyết đã rất đúng, điều quan trọng là thực hiện thế nào cho hiệu quả?

Trước những biến động của tình hình thế giới, theo ông, Việt Nam phải làm thế nào để “biến khó khăn thành thuận lợi”, đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, áp dụng các mô hình kinh tế mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ… đặc biệt, phải đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính; phát huy vai trò của doanh nghiệp tư nhân, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước để phát huy vai trò dẫn dắt.

“Như trong báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh, phải nâng cao vấn đề tự chủ chiến lược của đất nước. Tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược là bài học sống còn hiện nay”, ông Dĩnh nhấn mạnh.