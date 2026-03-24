Chủ tịch xã, phường có quyền tiếp nhận và điều động viên chức, giáo viên

Luân Dũng
TPO - Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay đổi vị trí việc làm với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

Phân quyền cho chủ tịch UBND cấp xã

Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi tới sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cử tri tỉnh Hưng Yên đề nghị tiếp tục phân quyền cho chủ tịch UBND cấp xã được quyền tiếp nhận, điều động, biệt phái viên chức (bao gồm nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên) trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã.

Trả lời nội dung này, Bộ Giáo dục và Đào tạo viện dẫn Nghị quyết 248/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã có quy định về phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục.

243ng.jpg
Chủ tịch UBND cấp xã được quyền tiếp nhận, điều động viên chức, giáo viên (Ảnh minh họa)

Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trường trung học nghề công lập trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc sở cũng thực hiện thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí việc làm với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhân viên trong cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý và đối với cơ sở giáo dục công lập liên quan đến phạm vi từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay đổi vị trí việc làm với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

Như vậy, pháp luật hiện hành vẫn quy định phân quyền cho chủ tịch UBND cấp xã được quyền tiếp nhận, điều động, biệt phái viên chức (bao gồm nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên) trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quy định cụ thể thẩm quyền xác nhận

Nội dung quan trọng khác cũng được cử tri tỉnh Hưng Yên đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo là nghiên cứu, ban hành quy định pháp lý chặt chẽ, đồng bộ để triển khai việc hiệu trưởng xác nhận học bạ hoàn thành chương trình trung học cơ sở (THCS) thay vì cấp bằng tốt nghiệp. Điều này nhằm giải tỏa băn khoăn về dấu ấn bằng cấp truyền thống.

Về nội dung này, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc bãi bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS, thay bằng hình thức hiệu trưởng xác nhận hoàn thành chương trình THCS đã được quy định tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Tiếp thu ý kiến của cử tri về những băn khoăn liên quan đến giá trị pháp lý và dấu ấn bằng cấp truyền thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Trên cơ sở đó sẽ hướng quy định cụ thể, chặt chẽ và đồng bộ về thẩm quyền xác nhận, hình thức xác nhận, quản lý, lưu trữ, sử dụng hồ sơ học tập của học sinh hoàn thành chương trình THCS, bảo đảm giá trị pháp lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền để nhân dân, phụ huynh và học sinh hiểu rõ chủ trương, ý nghĩa, giá trị pháp lý của việc xác nhận hoàn thành chương trình THCS...

