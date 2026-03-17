Đề xuất 'nóng' về kỷ luật viên chức

Luân Dũng
TPO - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức, trong đó đề xuất bỏ mức độ vi phạm “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Về các hành vi bị xử lý kỷ luật, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định: Viên chức có hành vi vi phạm quy định của Đảng và pháp luật có liên quan đến hoạt động nghề nghiệp; các quy định về nghĩa vụ của viên chức;

Cùng với đó là những việc viên chức không được làm; vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp ở công sở, giao tiếp với nhân dân; vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung quy định này để phù hợp với Luật Viên chức năm 2025.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề xuất bỏ mức độ vi phạm “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” để thống nhất với mức độ vi phạm trong xử lý kỷ luật đảng viên quy định tại Quy định số 69-QĐ/TW.

Dự kiến sẽ có 4 hình thức kỷ luật với viên chức. Ảnh minh họa

Về mức độ, Dự thảo Nghị định xác định, vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ tác hại không lớn, tác động trong phạm vi nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác;

Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong viên chức và Nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác;

Đặc biệt, vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong viên chức và Nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Về mức độ sẽ có 4 hình thức kỷ luật: Khiển trách; cảnh cáo; cách chức, áp dụng đối với viên chức quản lý; buộc thôi việc.

Viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức trên còn bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp viên chức bị tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật;

Đối với viên chức quản lý phạm tội bị tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ được bổ nhiệm.

