Luân Dũng
TPO - Năm 2025, có 40 người đứng đầu và cấp phó bị kỷ luật do để xảy ra tham nhũng. Cơ quan điều tra đã thụ lý 1.363 vụ án với 3.187 bị can phạm tội về tham nhũng.

Thông tin này được Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nêu rõ khi báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025 của Chính phủ, sáng 9/12.

Chính phủ khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025 được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt và hiệu quả hơn. Nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong các lĩnh vực đã bị xử lý.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Báo cáo cho thấy, năm 2025, có 40 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Trong đó, có 14 người bị khiển trách, 8 người bị cảnh cáo, 18 người bị cách chức.

Cơ quan điều tra của công an đã thụ lý 1.363 vụ án với 3.187 bị can phạm tội về tham nhũng. Tài sản thiệt hại trên 3.801 tỷ đồng và 2.391m2 đất; đã thu hồi trên 2.054 tỷ đồng, 50.000 USD và 2.391 m2 đất.

Bên cạnh nhiều kết quả đạt được, Chính phủ cũng cho rằng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Điển hình như, giá trị tài sản phải thu hồi còn tồn đọng lớn. Trong khi đó, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp.

Chính phủ nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã mới; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp; chấn chỉnh, xử lý tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy…

Đặc biệt, trong thời gian tới sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công sau sắp xếp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng báo cáo thẩm tra.

Thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp ghi nhận kết quả năm 2025 đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, gây hậu quả nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng cũng làm rõ sai phạm, xử lý hình sự, xử lý hành chính, xử lý kỷ luật với nhiều cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ở cả Trung ương và địa phương.

Nhận định tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn diễn biến phức tạp trên một số lĩnh vực, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Chính phủ phân tích rõ nguy cơ để dự báo đúng tình hình.

Đặc biệt, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa, kiên quyết không để tái diễn các sai phạm cũ.

Luân Dũng
