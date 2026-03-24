Lào Cai đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, tập trung 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Thành Đạt
TPO - Cải cách hành chính, hạ tầng chiến lược và thu hút đầu tư được xác định là ba mũi nhọn giúp Lào Cai đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong những năm tới.

Đó là nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh thông tin vào chiều 23/3 tại Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh hội nghị

Lào Cai có nhiều lợi thế phát triển công nghiệp và hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hệ thống giao thông, các dự án chế biến sâu khoáng sản, dịch vụ. Các điểm du lịch trên địa bàn như Sa Pa, Bắc Hà, Mù Cang Chải, phường Lào Cai ngày càng thu hút du khách.

Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt nhiều khó khăn như thiếu nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp, chi phí đầu vào cao; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; nguồn vốn đầu tư còn hạn chế; hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là kết nối cao tốc với các trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch...

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2025, tỉnh Lào Cai hiện có 12.630 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, với tổng vốn đăng ký trên 168.000 tỷ đồng (trong đó, có khoảng 60 doanh nghiệp FDI), với tổng số nộp ngân sách của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh đạt 6.995 tỷ đồng.

Theo Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lào Cai định hướng trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam, ASEAN với vùng Tây Nam, Trung Quốc.

Ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai công bố Quyết định điều chỉnh quy hoạch.

Tỉnh tập trung phát triển trục động lực dọc sông Hồng, hình thành hai cực tăng trưởng Bắc - Nam, tạo lan tỏa cho ba vùng kinh tế (Đông, Tây và Trung tâm). Cùng với đó, các khu đô thị dọc tuyến đường sắt được phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ, hiện đại, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống người dân được nâng cao, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 11%/năm.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, năm 2026 và những năm tiếp theo, với quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% và tiếp tục nâng cao chất lượng phát triển một cách bền vững, tỉnh Lào Cai xác định tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là cải cách hành chính; hạ tầng chiến lược; thu hút đầu tư.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Lào Cai đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 dự án thuộc các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ mong muốn, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tận dụng tốt các cơ hội mới, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển xanh, bền vững; đồng hành cùng tỉnh Lào Cai hiện thực hóa khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai khen thưởng 28 đơn vị, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2025.

UBND tỉnh Lào Cai đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 dự án thuộc các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gồm: dự án đầu tư xây dựng Nhà ở thương mại Làng Sa Pa (Sa Pa Village), tổng vốn đầu tư 1.680 tỷ đồng; dự án Khu đô thị sinh thái đồi chè Ô Quý Hồ, tổng vốn đầu tư 2.424 tỷ đồng; dự án nhà máy sản xuất viên gỗ nén tận dụng phế phẩm lâm nghiệp Yên Bình, tổng vốn đầu tư 98 tỷ đồng.

