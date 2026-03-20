Lào Cai xây dựng 100% xã, phường không ma túy ngay từ năm 2026

Thành Đạt
TPO - Sáng 20/3, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu xây dựng 100% xã, phường không ma túy trong năm 2026, theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy; Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy nhấn mạnh xây dựng xã, phường không ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhưng lâu dài, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Năm 2025, tỉnh Lào Cai duy trì tăng trưởng 8,14%. Lào Cai hiện có 32/99 xã, phường không ma túy, song tình hình vẫn phức tạp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Nghị quyết 51, đặt mục tiêu năm 2026 xây dựng 100% xã, phường không ma túy, tăng cường tuyên truyền, quản lý người nghiện và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, phấn đấu tạo chuyển biến bền vững trong công tác phòng, chống ma túy.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo nhiều sở, ngành và địa phương của Lào Cai đã trình bày tham luận về mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy. Nội dung tập trung vào giải pháp từ môi trường học đường đến các phường trung tâm, phấn đấu hoàn thành 100% không ma túy trong năm 2026. Đồng thời, các doanh nghiệp đề xuất tạo sinh kế cho người sau cai nghiện, giúp tái hòa nhập cộng đồng, tránh tái nghiện.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Lào Cai bám sát chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa đến từng thôn, bản, phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền trong xây dựng khu dân cư không ma túy.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nhấn mạnh đặc thù địa bàn biên giới, Thượng tướng Nguyễn Văn Long yêu cầu đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, bảo đảm mục tiêu 100% xã, phường không ma túy thực chất, hiệu quả. Đồng thời, lực lượng công an ở địa phương cần nâng cao năng lực tham mưu, phối hợp cai nghiện, hỗ trợ việc làm cho người sau cai; Bộ Công an sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa cho địa phương.

Theo Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, từ năm 2023 đến nay, Lào Cai đạt nhiều kết quả trong công tác xây dựng xã, phường không ma túy.

Tuy nhiên, các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với số lượng nhỏ, lẻ còn hoạt động. Tỉnh phải tập trung đấu tranh, xử lý triệt để và rà soát, truy tìm đưa số người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc để làm sạch địa bàn.

Để đảm bảo chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy, ngày 29/12/2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy và công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 175,8 tỷ đồng.

Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị lần này cũng công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã, phường không ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai và thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường không ma túy.

