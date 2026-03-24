Quảng Ngãi: Động đất liên tiếp, rung chấn lan rộng

TPO - Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp ghi nhận các trận động đất xảy ra dồn dập trong thời gian ngắn, gây rung lắc trên diện rộng, có nơi cách tâm chấn tới 80km.

Cách 80 cây số cũng rung lắc

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, riêng trong ngày 21/3, tại khu vực xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) đã ghi nhận liên tiếp 3 trận động đất với độ lớn lần lượt 2.6, 3.1 và 3.6 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Dù được đánh giá rủi ro thiên tai cấp 0, nhưng các rung chấn này vẫn lan xa tới khoảng 80km, khiến nhiều địa phương ven biển như Đức Phổ, Nghĩa Hành, khu vực Dung Quất… cảm nhận rõ trong vài giây.

Trước đó vào ngày 17/3, khu vực xã Măng Bút và Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi) cũng đã xảy ra 3 trận động đất khác với độ lớn từ 3 – 3.8 độ. Hay vào ngày 6/10/2025, tại khu vực xã Măng Bút và Măng Ri đã xảy ra 9 trận động đất, trong đó có một trận động đất có độ lớn 4.9 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Trận động đất khiến nhiều khu vực ở Gia Lai và TP. Đà Nẵng cách tâm chấn khoảng 80-90km vẫn cảm nhận rõ rung lắc.

Trận động đất mạnh 4.9 độ xảy ra tại xã Măng Ri vào ngày 6/10/2025 khiến nhiều người dân ở Gia Lai, TP. Đà Nẵng cách tâm chấn khoảng 80-90km cũng cảm nhận được rung lắc mạnh.

Tại vùng tâm chấn, cuộc sống của người dân bị xáo trộn rõ rệt. Ông A Liên (trú thôn Rô Xia, xã Măng Đen) cho biết, gia đình ông thường xuyên cảm nhận rung lắc mỗi khi động đất xảy ra. “Có những lúc nhà cửa rung lên rõ rệt, đồ đạc trong nhà cũng bị ảnh hưởng. Sau nhiều lần như vậy, tường và nền nhà đã xuất hiện vết nứt nhỏ, khiến gia đình rất lo lắng”, ông A Liên nói.

Nhiều hộ dân tại các xã Măng Ri, Măng Bút nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cũng rơi vào tâm trạng tương tự. Đời sống vốn đã khó khăn, nhà ở chủ yếu là nhà cấp 4 hoặc nhà sàn gỗ, khả năng chịu lực hạn chế nên mỗi lần mặt đất rung chuyển, lại càng thêm nỗi lo.

Ngôi nhà của ông A Liên (trú thôn Rô Xia) bị nứt tường do trận động đất có độ lớn 4,9, xảy ra lúc 1h28 ngày 6/10/2025.

Ông Nguyễn Thanh Trà - Chủ tịch UBND xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trong đêm 21/3, địa bàn ghi nhận 3 trận động đất liên tiếp, gây rung lắc trong vài giây. Qua kiểm tra ban đầu, các rung chấn chưa gây thiệt hại về nhà cửa của người dân. Thời gian qua, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp ứng phó, nhằm hạn chế rủi ro khi có tình huống xảy ra.

Ít khả năng gây thiệt hại lớn

Dưới góc độ khoa học, các chuyên gia nhận định những trận động đất tại khu vực (khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ) chủ yếu là động đất kích thích. “Hiện tượng này có liên quan đến hoạt động tích nước tại các hồ thủy điện. Khi khối lượng nước lớn được tích trữ, áp lực gia tăng có thể tác động đến các đới đứt gãy trong lòng đất, từ đó phát sinh rung chấn”, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm) chia sẻ.

Lắp đặt thiết bị tại trạm quan trắc theo dõi động đất.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh nhận định, phần lớn các trận động đất tại khu vực này có cường độ lớn nhỏ đến trung bình, ít khả năng gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, việc xuất hiện dồn dập trong thời gian ngắn cho thấy hoạt động địa chấn đang có xu hướng gia tăng, cần được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới. Người dân được khuyến cáo giữ bình tĩnh, chủ động nắm bắt kỹ năng phòng tránh để hạn chế rủi ro khi có rung chấn xảy ra.

Được biết, từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum cũ) nay là tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận hơn 1.000 trận động đất lớn nhỏ. Các chuyên gia đánh giá đây là vùng động đất yếu, với cường độ cực đại dự báo không vượt quá 5.5 độ. Hiện nay, Viện Vật lý địa cầu đang triển khai 11 trạm quan trắc tại Kon Tum (cũ) và thực hiện các nghiên cứu cập nhật chuyên sâu để đánh giá mức độ hoạt động của động đất ở địa phương này.