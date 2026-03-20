Thái Nguyên có 23 đô thị

Thanh Hiếu
TPO - Sau chuyển tiếp, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 23 đô thị. Trong đó, bao gồm 4 đô thị loại II và 19 đô thị loại III.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định về việc công bố danh mục đô thị loại II, loại III và danh mục phường đạt mức quy định trình độ phát triển đô thị đối với các đơn vị hành chính trong đô thị loại II, loại III.

Theo đó, sau chuyển tiếp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gồm 23 đô thị. Trong đó, có 4 đô thị loại II và 19 đô thị loại III.

Các đô thị loại II gồm: Đô thị Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên và Bắc Kạn. Các đô thị này được xác định trên cơ sở phạm vi các phường, xã thuộc các thành phố trước khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

11-1597611834988-1.jpg
Khu vực vòng trong trung tâm tỉnh Thái Nguyên

19 đô thị loại III gồm: Hùng Sơn, Quân Chu, Hương Sơn, Điềm Thụy, Hóa Thượng, Sông Cầu, Trại Cau, Đình Cả, Chợ Chu, Đu, Giang Tiên, Bộc Bố, Đồng Tâm, Yến Lạc, Bằng Lũng, Vân Tùng, Nà Phặc, Phủ Thông và Ba Bể. Phạm vi các đô thị sau chuyển tiếp được xác định trùng với phạm vi các đô thị đã được cấp có thẩm quyền công nhận trước đó.

UBND tỉnh cũng cho biết, một số phường đạt trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại II gồm: Phan Đình Phùng, Tích Lương, Sông Công, Phổ Yên, Vạn Xuân và Trung Thành.

Các phường đạt trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại III gồm: Linh Sơn, Gia Sàng, Quyết Thắng, Quan Triều, Bá Xuyên, Bách Quang, Phúc Thuận và Bắc Kạn.

Việc công bố danh mục đô thị và các phường đạt trình độ phát triển đô thị nhằm thực hiện quy định của Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; đồng thời làm cơ sở cho công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng và tổ chức đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới.

