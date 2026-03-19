Đường Tây Thăng Long có chuyển biến mới, cú hích lớn cho bất động sản phía Tây Thủ đô

Dự án đường Tây Thăng Long đoạn Văn Tiến Dũng - Phạm Văn Đồng bắt đầu giải phóng mặt bằng đoạn từ sông Nhuệ đến Phạm Văn Đồng sau nhiều năm chậm tiến độ, dự kiến hoàn tất 100% trước ngày 31/03/2026.

Tuyến Tây Thăng Long đoạn từ Phạm Văn Đồng – Văn Tiến Dũng đang tắc GPMB. Ảnh: Nguyễn Trường - Báo Thanh Niên.

Tháo gỡ điểm nghẽn tồn tại suốt nửa thập kỷ

Dự án xây dựng đường Tây Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng đang bước vào giai đoạn cao điểm giải phóng mặt bằng. Ghi nhận tại ngày 16/3, bốn tổ công tác chuyên trách đã được chính quyền phường Đông Ngạc triển khai đồng loạt, máy xúc đã vào hiện trường, các hộ dân bắt đầu di dời tài sản. Có thể nói, đây là nhịp giải phóng mặt bằng dứt khoát nhất kể từ khi dự án được khởi công từ năm 2019.

Theo kế hoạch, địa phương phấn đấu bàn giao tối thiểu 90% diện tích mặt bằng trước ngày 15/3/2026 và hoàn tất toàn bộ 100% diện tích trước ngày 31/3/2026 theo đúng chỉ đạo của thành phố Hà Nội.

Tuyến đường này có chiều dài 3,2 km, mặt cắt ngang khoảng 60,5 m với 10 làn xe và một cây cầu bắc qua sông Nhuệ. Với tổng mức đầu tư 2.344 tỷ đồng, đây không chỉ là công trình hạ tầng đơn thuần mà còn là một trục quan trọng trên toàn tuyến Tây Thăng Long. Trước đó, những vướng mắc phức tạp về đất đai tại phường Đông Ngạc và Cổ Nhuế đã khiến công trình trọng điểm này rơi vào tình trạng “lỗi nhịp” kéo dài trong cả nửa thập kỷ.

Với những động thái mới nhất, “nút thắt” giải phóng mặt bằng này dự kiến sẽ được tháo gỡ ngay trong tháng 3, qua đó tạo tiền đề để trục Tây Thăng Long sớm “về đích”, hướng tới mục tiêu thông tuyến trong quý II/2026.

Hoàn thiện trục hạ tầng chiến lược phía Tây Hà Nội, dự án nào hưởng lợi trực tiếp?

Đường Tây Thăng Long được quy hoạch là một trong những trục giao thông hướng tâm huyết mạch của Hà Nội, kết nối khu vực lõi trung tâm với vùng phát triển phía Tây Bắc Thủ đô. Tuyến đại lộ kéo dài từ Vành đai 2 (Tây Hồ Tây) qua Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Phúc Thọ và Sơn Tây, đóng vai trò là trục động lực mở rộng không gian đô thị về phía Tây.

Khi hoàn thiện, tuyến đường sẽ giảm tải áp lực cho các trục giao thông hiện hữu như Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu hay Quốc lộ 32. Đặc biệt, việc kết nối với cầu Thượng Cát trong tương lai và hệ thống Vành đai 3.5 được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng liên thông giữa khu vực nội thành với các đô thị vệ tinh, đưa Tây Thăng Long trở thành một trục phát triển kinh tế – đô thị quan trọng của Hà Nội trong giai đoạn mới.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences là một trong những dự án nổi bật tại khu vực cửa ngõ phía Tây Hà Nội khi sở hữu vị trí kế cận trục đại lộ Tây Thăng Long

Trong khi hạ tầng đang được gấp rút hoàn thiện, một dự án nằm kế cận hành lang Tây Thăng Long đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư: Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences. Đây là tổ hợp thấp tầng hàng hiệu tiên phong tại phía Tây Thủ đô do Sunshine Group phát triển với quy mô lên tới hơn 70 ha, cung ứng gần 2.500 căn nhà phố mang phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển.

Đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài nằm giữa đại lộ Tây Thăng Long và quốc lộ 32, giao cắt qua đường vành 4 và 3.5; đồng thời chạy xuyên tâm dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences.

Từ kinh nghiệm của các thị trường phát triển trong và ngoài nước, bất động sản nằm dọc các trục giao thông lớn thường ghi nhận mức tăng giá tích cực ngay sau khi các hạ tầng này chính thức thông xe.

Với dự án của Sunshine Group, dư địa lớn đang mở ra khi hàng loạt tuyến đường huyết mạch quan trọng trong bán kính 1-2 km đang cùng tăng tốc, tiến tới kết nối đồng bộ: trục Tây Thăng Long, vành đai 4, vành đai 3.5, đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (chạy xuyên tâm dự án) cùng nhiều tuyến đường nội khu khác. Dự kiến, sau khi Tây Thăng Long thông xe, thời gian di chuyển từ dự án về hồ Tây chỉ còn khoảng 15 phút.

Đây cũng là lý do các sản phẩm nhà phố diện tích 100m² trên mặt tiền đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài giữa tâm điểm Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang hút mạnh dòng tiền. Theo ghi nhận từ các đơn vị môi giới, với chi phí tài chính tương đương một căn duplex khoảng 150m² trong nội đô, nhà đầu tư có thể sở hữu một căn nhà phố diện tích đất 100m², tổng diện tích sử dụng lên tới 500m². Sự chênh lệch này không chỉ mở rộng biên độ khai thác không gian, mà còn gia tăng đáng kể khả năng tạo dòng tiền từ kinh doanh và cho thuê.

Trong bối cảnh thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các trục hạ tầng chiến lược, những dự án như Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang được xem là cơ hội hiếm có để đón đầu một chu kỳ phát triển mới. Việc chiếm lĩnh vị trí tâm điểm tại cửa ngõ phía Tây không chỉ khẳng định vị thế của chủ sở hữu mà còn đảm bảo tiềm năng gia tăng giá trị đột phá và bền vững theo đà cất cánh của hạ tầng Thủ đô.