Hà Tĩnh giao hơn 2,2 ha 'đất vàng' để thanh toán dự án BT

TPO - Công ty TNHH Đầu tư Khu đô thị Hàm Nghi (Hà Tĩnh) vừa được giao hơn 2,2 ha đất ở đô thị để làm cơ sở xác định tiền sử dụng đất, phục vụ thanh toán dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị quỹ đất hoàn trả cho dự án tháo dỡ, xây dựng mới đường dây 110kV và 220kV đi chung phục vụ giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất phía Tây TP Hà Tĩnh (cũ).

Theo quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh, khu đất nằm trên địa bàn phường Hà Huy Tập được phê duyệt giá đất cụ thể 23,7 triệu đồng/m². Trên cơ sở này, tổng số tiền sử dụng đất dự kiến phải nộp vượt 539 tỷ đồng.

Đây là quỹ đất đối ứng cho dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị quỹ đất hoàn trả” thuộc dự án di dời, tháo dỡ và xây dựng mới tuyến đường dây điện 110 kV và 220 kV đi chung, nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất khu vực phía Tây TP Hà Tĩnh (cũ).

Khu đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH Đầu tư Khu đô thị Hàm Nghi để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, với mục đích sử dụng chính là đất ở đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Khu đất này được xem là "đất vàng", có thể đạt giá trị vài tỷ đồng mỗi lô.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, tiến độ đầu tư xây dựng cũng như việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Được biết, dự án đường dây điện nêu trên có tổng mức đầu tư hơn 118 tỷ đồng, triển khai theo hình thức BT.

Công ty TNHH Đầu tư Khu đô thị Hàm Nghi được thành lập năm 2021, với vốn điều lệ ban đầu 85 tỷ đồng, sau đó tăng lên 110 tỷ đồng.

Theo đánh giá của một số chuyên gia bất động sản, với mức giá đã được phê duyệt và vị trí nằm gần trục đường Hàm Nghi, khu đất này có tiềm năng thương mại lớn. Sau khi hoàn thiện hạ tầng, các lô đất dự kiến có thể đạt giá trị từ vài tỷ đồng mỗi lô, tạo dư địa khai thác hiệu quả cho nhà đầu tư.