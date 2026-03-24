Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có nhiều điểm đi qua đường đê cũ

TPO - Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ chạy song song bên bờ Tả và Hữu ngạn sông Hồng, nhiều điểm đi trùng với tuyến đường đê cũ. Trong đó, tuyến tả sông Hồng dài khoảng 35km, còn tuyến hữu sông Hồng tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 45,34km.

Trong nỗ lực hiện thực hóa quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông thủ đô, dự án Trục đại lộ cảnh quan ven sông Hồng đang được đề xuất thành với hai tuyến huyết mạch chạy dọc bờ Tả và bờ Hữu, kết nối xuyên suốt từ thượng nguồn đến hạ lưu trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo phương án chi tiết được đơn vị tư vấn đưa ra, trục đại lộ bên Tả sông Hồng có điểm khởi đầu tại cầu Hồng Hà, đi trùng đê tả khoảng 300m trước khi chuyển hướng men theo chân đê, đi qua các khu dân cư phía Nam chùa Linh Quang và đền Văn Quán, sau đó tiến sâu vào khu vực phía Tây Nam thôn Tráng Việt và khống chế vị trí tại nhà thờ Công giáo Đông Cao ở khoảng lý trình Km3+350.

Trục đường đại lộ sông Hồng theo đề xuất của đơn vị tư vấn. Ảnh: CĐT

Đoạn tuyến này duy trì khoảng cách với đê Tả sông Hồng từ 100m đến 1000m, sau đó chạy sát đê đến khoảng Km15 thuộc thôn Hải Bối với tổng chiều dài đoạn sát đê khoảng 8,5km, đi qua hàng loạt điểm di tích tâm linh quan trọng như chùa Mạch Lũng, chùa Phúc Lâm, chùa Bạch Khôi và Đình Cả.

Sau khi vượt qua Km15, đại lộ hướng về phía Đông Nam vào bãi Tàm Xá, thực hiện phương án chui dưới cầu Nhật Tân với tĩnh không đảm bảo 4,75m, sau đó giao cắt với đê Tả tại Km19+590 và đi vào khe giữa hai thôn Xuân Canh, Xuân Trạch trước khi vượt sông Đuống tại phía Tây đền Thượng Ngàn. Tuyến tiếp tục đi trùng và mở rộng đường Ngọc Thụy đến khoảng lý trình Km24+200 thì tách ra khỏi đường cũ để thực hiện giải pháp kỹ thuật phức tạp là chui dưới cầu Long Biên và cầu Chương Dương bằng hệ thống bán hầm nhằm đảm bảo tĩnh không lần lượt là 2,5m và 3,5m mà không gây ảnh hưởng đến kết cấu các nhịp cầu di sản hiện hữu.

Từ đây, đại lộ bám theo ranh giới phân khu sông Hồng, điều chỉnh hướng tuyến tại khu vực chùa Bồ Đề và cầu Vĩnh Tuy để tránh các trụ cầu cũ, sau đó tiếp tục khống chế các trụ cầu Thanh Trì, chui dưới gầm cầu và kết thúc tại điểm giao với đường di sản sông Hồng thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên.

Trục đại lộ sông Hồng đoạn đi qua cầu Tứ Liên. Ảnh: CĐT

Song song với đó, trục đại lộ bên Hữu sông Hồng có tổng chiều dài hơn 45 km, bắt đầu từ cầu Hồng Hà và bám sát hành lang đê hữu, liên tục uốn lượn để bảo tồn các giá trị văn hóa và hạ tầng hiện hữu như vòng ra ngoài bãi sông để tránh chùa Chổi, trạm bơm Đan Hoài, chùa Hoàng Xá hay Đình Chèm. Tuyến đường này đóng vai trò là "xương sống" kết nối các cây cầu lớn của thủ đô từ cầu Thượng Cát, cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân đến cầu Tứ Liên, đồng thời tiếp tục hành trình qua cầu Long Biên, cầu Chương Dương và cầu Trần Hưng Đạo. Tại khu vực phía Nam, đại lộ Hữu Hồng bám sát đê đến Km29+880 giao với cầu Thanh Trì, sau đó thực hiện một vòng cung ra ngoài bãi sông tại Km41+000 để tránh các di tích quốc gia quan trọng như nhà thờ Vạn Phúc, đền Mẫu Đại Lộ và chùa Cống Minh trước khi kết thúc tại điểm giao cắt giữa đường bên Vành đai IV với đê hữu Hồng.

Cả hai tuyến đại lộ này không chỉ được thiết kế để tối ưu hóa lưu lượng giao thông, mà còn đặc biệt chú trọng đến việc bảo tồn hàng chục di tích lịch sử - văn hóa dọc tuyến, đồng thời sử dụng các giải pháp nút giao trực thông hoặc liên thông tại các điểm giao cắt với hệ thống cầu qua sông để tạo nên một mạng lưới hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy kinh tế - xã hội của vùng lõi thủ đô trong tương lai gần.

Theo liên danh đơn vị tư vấn dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Tuyến tả sông Hồng dài khoảng 35km, từ khu vực cầu Hồng Hà (xã Mê Linh) đến xã Bát Tràng giáp địa phận tỉnh Hưng Yên.

Tuyến hữu sông Hồng: kéo dài từ cầu Hồng Hà (xã Ô Diên) đến khu vực cầu Mễ Sở (xã Hồng Vân) tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 45,34km.

Quy mô tuyến được tính toán dựa trên quy hoạch, lưu lượng giao thông và tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị.

Đơn vị tư vấn kiến nghị quy mô đồng bộ cho 2 tuyến đường Hữu Hồng và Tả Hồng cụ thể như sau: Tuyến Đại lộ sông Hồng là đường trục chính đô thị, quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Quy mô này được cho là phù hợp TCVN 2022 và lưu lượng giao thông. Tuyến đường gom được đề xuất mặt đường 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 60 km/h.

Các chỉ tiêu kỹ thuật khác như bán kính cong, tầm nhìn, độ dốc… đều tuân theo tiêu chuẩn đường đô thị hiện hành, đảm bảo an toàn và khả năng khai thác lâu dài.