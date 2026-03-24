Làm giả CCCD, thuê nhiều ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố

Nguyễn Dũng
TPO - Đường dây lừa đảo tinh vi do Lý Gia Thịnh (SN 1999, trú TP Cần Thơ) cầm đầu vừa bị Công an TPHCM triệt phá, phơi bày chiêu trò thuê ô tô tự lái bằng hồ sơ giả rồi mang đi cầm cố để chiếm đoạt tiền. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã “qua mặt” nhiều chủ xe và tiệm cầm đồ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng trước khi sa lưới.

Clip Công an TPHCM làm việc với các đối tượng trong đường dây. Nguồn C.A

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá một băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

Vụ việc được phát hiện từ tin báo của bị hại liên quan đến một ô tô cho thuê bị chiếm đoạt tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng). Ngay sau khi tiếp nhận, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy xét, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Theo điều tra, đối tượng chủ mưu cầm đầu là Lý Gia Thịnh (SN 1999, trú TP Cần Thơ). Từ cuối năm 2025, Thịnh nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách lợi dụng dịch vụ cho thuê xe tự lái.

Đối tượng lên mạng xã hội, đặc biệt qua nền tảng Telegram, liên hệ đặt làm giả hàng loạt giấy tờ như căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe… dưới dạng file điện tử có chỉnh sửa thông tin, mã QR và hình ảnh với mức độ tinh vi cao.

Sau khi có “bộ hồ sơ” giả, Thịnh tiếp cận các cơ sở cho thuê xe, thuê xe trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng mang đi cầm cố, chiếm đoạt tiền và bỏ trốn.

Công an lấy lời khai Lý Gia Thịnh.

Từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, Thịnh đã thực hiện liên tiếp 6 vụ lừa đảo với cùng thủ đoạn. Các xe bị chiếm đoạt đều là phương tiện có giá trị cao, số tiền chiếm đoạt mỗi vụ từ 160 triệu đến hơn 350 triệu đồng, tổng cộng lên đến hàng tỷ đồng.

Để mở rộng hoạt động, Thịnh lôi kéo Nguyễn Phước Đức (SN 2002, trú TP Cần Thơ) tham gia. Đức trực tiếp sử dụng giấy tờ giả để thuê xe rồi mang đi cầm cố, dù biết rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Công an bàn giao tài sản cho các nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã rà soát các điểm cầm đồ, truy vết phương tiện, xác định đầy đủ bị hại và các địa điểm cầm cố. Cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ 7 ô tô là tang vật, làm rõ vai trò từng đối tượng trong đường dây.

Đức (thứ 2 từ trái sang) và Thịnh tại cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Gia Thịnh và Nguyễn Phước Đức theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, truy xét đối tượng làm giả giấy tờ trên không gian mạng và các cá nhân liên quan.

#lừa đảo #xe tự lái #bắt giữ #giấy tờ giả #công an thành phố #Công an TPHCM #chiếm đoạt #Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM #Cơ quan Cảnh sát điều tra #Công an TPHCM #Phòng Cảnh sát hình sự #Giám đốc Công an TPHCM

