Tạm giữ hình sự đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Nhật Huy
TPO - Sau khi làm quen, dụ dỗ nạn nhân qua mạng xã hội, đối tượng đã hẹn gặp rồi chở bé gái vào quán cà phê chòi để thực hiện hành vi hiếp dâm. Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng truy xét tạm giữ nghi phạm để điều tra.

‎Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra quyết định tạm giữ Lê Hoàng Minh (sinh năm 1988, ngụ xã An Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, ngày 20/3, Công an phường Long Xuyên tiếp nhận tin báo của chị N.T.K.N. (SN 1991, ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) về việc con gái chị là cháu N.A. (SN 2014) bị một người đàn ông dùng tài khoản Zalo tên “Hoang Minh” làm quen, dụ dỗ đến một quán cà phê chòi thuộc khóm Đông Thịnh 9, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Lê Hoàng Minh tại cơ quan công an.

Xét thấy đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã phối hợp Công an phường Long Xuyên khẩn trương điều tra, xác minh, truy xét. Đến khoảng 10 giờ 15 phút ngày 21/3, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm Lê Hoàng Minh và tiến hành triệu tập để làm việc.

Tại cơ quan công an, Minh khai đã làm quen với cháu N.A qua một ứng dụng hẹn hò trên điện thoại, sau đó tiếp tục kết bạn và liên lạc qua mạng xã hội Zalo. Ngày 18/3, Minh nhắn tin dụ cháu N.A đến phường Long Xuyên gặp mặt rồi chở vào một quán cà phê chòi để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

