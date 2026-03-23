Lợi dụng dịch COVID-19, nữ giám đốc chiếm đoạt tiền của 311 người muốn đi du lịch

Hoàng An
TPO - Lợi dụng dịch bệnh COVID-19, bị can Trần Ngọc Bích đưa thông tin gian dối về chuyển nhượng hoặc bán lại suất đi du lịch với giá chỉ bằng 50% giá cũ. Khi bị hại chuyển tiền, Bích chiếm đoạt chi tiêu và không trả lại.

Ngày 23/3, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Ngọc Bích (SN 1974, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Bắc Á, Giám đốc Công ty CP Thương mại du lịch Hanoi Travel) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bích thành lập hai doanh nghiệp nêu trên, đứng tên làm Giám đốc, song cả hai công ty chưa được Tổng cục Du lịch cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.

Dù vậy từ năm 2020 - 2023, Bích vẫn thông tin gian dối với nhiều cá nhân là hai doanh nghiệp của Bích đã tổ chức các tour du lịch trong nước, quốc tế cho nhiều người nhưng do tình hình dịch COVID-19 hoặc có một số người không đi du lịch được nên nhờ công ty bán lại tour cho người khác với mức giá giảm 50%.

Ảnh minh họa.

Tin tưởng thông tin Bích đưa ra, nhiều bị hại rủ thêm người thân, bạn bè lập đoàn đi du lịch, cử người làm trưởng đoàn thỏa thuận đặt tour đi du lịch với Bích. Sau khi ký hợp đồng với hai công ty nêu trên, các cá nhân giao tiền mặt hoặc bằng hình thức chuyển khoản cho Bích. Tuy nhiên, Bích không tổ chức chuyến đi, cũng không trả tiền cho bị hại.

Như ông N. C. T. (SN 1955, ở Hà Nội) có nhu cầu đi du lịch Nhật Bản, nên đã rủ người thân, bạn bè khoảng 40 người sử dụng dịch vụ của Bích, rồi bị chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Toàn vụ án, cơ quan điều tra xác định, Trần Ngọc Bích lừa đảo 311 người, chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng. Hiện, Bích mới trả 230 triệu đồng, chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng.

