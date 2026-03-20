Vụ 'thông thầu' dự án đường tránh Buôn Ma Thuột: Cựu lãnh đạo Ban QLDA Đắk Lắk xin giảm án

TPO - Sau phiên sơ thẩm mỗi người bị tuyên phạt mức án 8 năm tù vì nhận hối lộ hơn 11 tỷ đồng của doanh nghiệp thi công dự án đường tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột, hai cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đắk Lắk đã có đơn kháng cáo, xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.

Sau một thời gian xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 2 bị cáo trong tổng số 4 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể, bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Đắk Lắk) và Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc) có đơn kháng cáo xin cấp phúc thẩm xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong đơn kháng cáo, 2 bị cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội, mức độ và hậu quả trong vụ án, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ… cho 2 bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng, gia đình và xã hội.

Đầu tháng 1/2026, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 2 bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ mỗi người 8 năm tù về cùng tội “Nhận hối lộ”.

Hai bị cáo Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn) lĩnh 30 tháng tù và Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên) bị phạt 18 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2020, quá trình tỉnh Đắk Lắk (cũ) xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, các bị cáo Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn), Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên) và ông Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông) đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk để tạo điều kiện cho 3 công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công Gói thầu số 03, Gói thầu số 04 của Dự án trên.

Sau khi được lãnh đạo Tỉnh ủy đồng ý và chỉ đạo, bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã gặp gỡ, trao đổi với Giám đốc 3 công ty, đồng thời chỉ đạo cấp dưới giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật; chỉnh sửa tiêu chí về kinh nghiệm trong hồ sơ mời thầu tạo điều kiện để Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn và Công ty Phương Đông liên danh với Công ty Thuận An và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trúng thầu Gói thầu số 03; Các Công ty Licogi 16.6 và Công ty xây dựng 470 trúng thầu Gói thầu số 04, trái với quy định của Luật Đấu thầu năm 2013.

Theo thỏa thuận, bị cáo Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và ông Dương Chế Quang chi % cho Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm xác định 2 bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất nhận tiền từ Hải, Chương và Quang để can thiệp, tác động, chỉ đạo cấp dưới giúp 3 công ty trúng thầu, thi công Gói thầu số 03 và số 04 của dự án.

Qua đó, bị cáo Phạm Văn Hạ đã nhận số tiền 5,1 tỷ đồng; bị cáo Bùi Văn Từ đã nhận số tiền 6 tỷ đồng.

Riêng Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông) đã chết nên cơ quan tố tụng không xem xét trách nhiệm hình sự.