Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phạt tài xế xe biển xanh tại Huế chở người ngồi chênh vênh trên thùng xe

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một trường hợp điều khiển ô tô biển xanh chở người ngồi trên thùng và hàng hóa không chằng buộc tại TP. Huế vừa bị xử phạt, sau khi clip chiếc xe lưu thông có dấu hiệu vi phạm lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 24/3, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP. Huế cho biết vừa xử phạt một trường hợp điều khiển ô tô biển xanh vi phạm quy định an toàn giao thông.

Cụ thể, anh Nguyễn Xuân F. (SN 1984, trú phường Hương Trà, TP. Huế), tài xế xe bán tải biển xanh 75M-000.xx, bị lập biên bản với hai lỗi về chở người ngồi trên xe trái quy định và vận chuyển hàng hóa không chằng buộc. Tổng mức phạt 15 triệu đồng, bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

xe-bien-xanh-2.jpg
Xe biển xanh vi phạm hai lỗi về chở người ngồi trên xe trái quy định và vận chuyển hàng hóa không chằng buộc. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào ngày 22/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe ô tô bán tải mang biển xanh lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua trung tâm Tứ Hạ (phường Hương Trà), chở nhiều bàn ghế xếp chồng cao vượt cabin, lấn ra hai bên thùng xe. Phía trên số bàn ghế này có một người đàn ông ngồi chênh vênh, không có biện pháp đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP. Huế đã chỉ đạo xác minh. Đến ngày 23/3, tài xế Nguyễn Xuân F. được mời đến cơ quan công an làm việc và thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo trình bày, khoảng 10h37 trưa ngày 22/3, anh F. điều khiển xe bán tải mang BKS màu xanh 75M-000.xx chở bàn ghế phục vụ hoạt động thể thao của phường Hương Trà. Do không chằng buộc bàn ghế, lo vật dụng rơi xuống đường nên đã để một người ngồi phía sau thùng xe giữ đồ, vi phạm quy định.

Quá trình xác minh cho thấy, thời điểm làm việc, bàn ghế, vật dụng đã được dỡ xuống nên không đủ căn cứ xử phạt lỗi chở hàng vượt kích thước bao ngoài của xe.

Đáng chú ý, theo UBND phường Hương Trà, chiếc xe bán tải biển xanh kể trên thuộc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công của phường, được sử dụng vận chuyển bàn ghế sau sự kiện đại hội thể dục thể thao của địa phương. UBND phường đã yêu cầu đơn vị liên quan báo cáo, làm rõ để xử lý theo quy định.

#xe biển xanh #chở bàn ghế #vi phạm #chở người không đúng quy định #CSGT Công an TP. Huế #đại hội #thể thao #phường Hương Trà #xử phạt #đảm bảo an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục