Xe biển xanh phóng nhanh vượt ẩu, Lâm Đồng ra công văn chấn chỉnh

TPO - Dù tai nạn giao thông ở Lâm Đồng giảm cả 3 tiêu chí, nhưng tình trạng xe công (mang biển số xanh) vượt đèn đỏ, đi sai làn, phóng nhanh vẫn tái diễn, gây bức xúc dư luận.

Ngày 9/9, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ký công văn chấn chỉnh và thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, 8 tháng đầu năm 2025, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực khi cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, số vụ tai nạn từ 563 vụ xuống còn 382 vụ (giảm 32,3%), số người chết từ 277 người xuống còn 253 người (giảm 8,6%) và số người bị thương từ 449 người xuống còn 280 người (giảm 37,7%) so với cùng kỳ.

Lực lượng CSGT Lâm Đồng kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe máy.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên một số tuyến đường vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, qua hệ thống camera giám sát và phản ánh của người dân, nhiều trường hợp xe công vụ (mang biển số xanh) đã vượt đèn đỏ, chạy sai làn, phóng nhanh, vượt ẩu, gây bức xúc trong dư luận.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương nghiêm túc chấn chỉnh. Công văn nêu rõ, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong xử lý vi phạm, kể cả với cán bộ, công chức, viên chức khi điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm nếu để cán bộ thuộc quyền sử dụng xe công gây ra lỗi.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như: nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai làn… Bên cạnh đó, công khai danh sách vi phạm trên các phương tiện truyền thông để răn đe.