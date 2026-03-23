Lật tẩy chiêu dựng ảnh CSGT ăn mừng với cọc tiền

Viết Hà
TPO - Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội với nội dung lực lượng CSGT “ăn mừng sau một ngày làm việc thành công”, kèm theo các cọc tiền là sản phẩm cắt ghép, dàn dựng. Đây là thông tin sai sự thật, có dấu hiệu xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng thực thi pháp luật.

Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện một số bài đăng kèm hình ảnh được cho là lực lượng CSGT tụ tập ăn uống, bên cạnh là những cọc tiền lớn nhằm ám chỉ hành vi tiêu cực. Những nội dung này nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo hàng loạt bình luận suy diễn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của lực lượng chức năng.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho rằng lực lượng CSGT “ăn mừng sau một ngày làm việc thành công" là cắt ghép.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, qua rà soát và đánh giá, các hình ảnh nói trên không phản ánh đúng bản chất sự việc mà đã bị cắt ghép có chủ đích. Nhiều dấu hiệu kỹ thuật cho thấy đây là sản phẩm chỉnh sửa nhằm tạo dựng bối cảnh sai lệch.

Cụ thể, phần hình ảnh nhóm người mặc trang phục giống lực lượng CSGT ngồi tại bàn ăn được ghép với các chi tiết về tiền từ nguồn khác. Sự khác biệt rõ rệt về ánh sáng, góc chụp, màu sắc và bố cục giữa các chi tiết cho thấy các yếu tố này không cùng xuất hiện trong một không gian, thời điểm.

Không chỉ vậy, trang phục trong ảnh cũng bộc lộ nhiều điểm bất thường. Một số chi tiết như phù hiệu, cầu vai, vị trí gắn biển tên thiếu sự thống nhất, bố trí không đúng quy chuẩn của lực lượng Công an nhân dân. Thậm chí, có dấu hiệu các chi tiết này được cắt ghép từ nhiều nguồn hình ảnh khác nhau.

Đáng chú ý, phần hình ảnh các cọc tiền được chèn vào có độ sắc nét, ánh sáng và góc chụp hoàn toàn khác biệt so với tổng thể bức ảnh. Đây là thủ pháp thường thấy nhằm tạo hiệu ứng thị giác mạnh, dẫn dắt người xem hiểu sai bản chất sự việc theo hướng tiêu cực.

Cơ quan chức năng nhận định, việc lan truyền những hình ảnh như trên không chỉ gây hiểu lầm mà còn tiềm ẩn mục đích xuyên tạc, làm suy giảm niềm tin của người dân đối với lực lượng thực thi pháp luật. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển nhanh chóng, các thủ đoạn cắt ghép, dàn dựng thông tin sai sự thật ngày càng tinh vi, khó nhận diện nếu thiếu kỹ năng kiểm chứng.

Từ thực tế này, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Việc tiếp nhận, chia sẻ hay bình luận cần dựa trên nguồn tin chính thống, tránh vô tình tiếp tay cho các nội dung sai lệch.

Đồng thời, khi phát hiện các bài đăng có dấu hiệu xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến lực lượng Công an, người dùng cần chủ động báo cáo vi phạm tới nền tảng hoặc cơ quan chức năng, góp phần ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi phát tán tin giả.

