Thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Miền Bắc sẽ có một tuần thời tiết khá đẹp khi trời se lạnh về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, ít mưa, riêng vùng núi Bắc Bộ cuối tuần có thể xuất hiện mưa dông rải rác. Các khu vực khác trên cả nước cũng trời nắng, ít mưa, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng 35-36 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay (23/2) nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ sáng và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì ở miền Bắc trong suốt tuần này, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy có thể xuất hiện mưa dông rải rác.

Miền Bắc tiếp tục những ngày trời nắng nhẹ, ít mưa.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực miền Trung phổ biến trời nắng, ít mưa, thời tiết đẹp.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông phổ biến 35-36 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục trời nắng, ít mưa, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng 35-36 độ.