Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn qua đời

Ngô Tùng
TPO - Chiều tối 22/3, Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM thông báo, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã qua đời lúc 17g22 ngày 22/3/2026 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận, sau thời gian chống chọi bệnh.

Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM cũng thông tin để các giáo xứ đổ chuông sầu kéo dài 10 phút vào 20 giờ tối cùng ngày. Chương trình tang lễ Đức Hồng y sẽ được thông báo sau.

Trước đó, ngày 9/2, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nhập viện cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy do xuất huyết dạ dày, bệnh tim mạch, hoại tử chân.

base64-17741800829321567893713.jpg
Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Ảnh: Tổng Giáo phận TPHCM

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh tại Hòa Thành, Cà Mau ngày 5/3/1934.

Đức Hồng y theo học triết học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn trong giai đoạn 1954-1956, sau đó về Bạc Liêu dạy học đến năm 1961 mới quay lại học thần học trong 4 năm.

Ngài từng du học ngành quản trị và giáo dục tại Đại học Loyola (Mỹ) từ năm 1968-1971 rồi về nước, tiếp tục dạy ở Tiểu Chủng viện Á Thánh Quí đến năm 1974 thì được bổ nhiệm làm giám đốc cơ sở này. Năm 1988, ngài trở thành Giám đốc tiên khởi của Đại Chủng viện Thánh Quí.

Tháng 3/1998, Đức cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nghỉ hưu từ ngày 22/3/2014.

Ngô Tùng
Xem thêm

Cùng chuyên mục