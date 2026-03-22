Cá hố rồng dài gần 4m trôi dạt vào bờ biển Lâm Đồng

TPO - Một cá thể cá hố rồng dài gần 4m bất ngờ trôi dạt vào bờ biển Lâm Đồng, thu hút đông người dân và du khách hiếu kỳ theo dõi.

Chiều 22/3, người dân khu vực biển Dinh Thầy Thím (xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ phát hiện một cá thể cá mái chèo (còn gọi là cá hố rồng) xuất hiện sát bờ, thu hút đông người hiếu kỳ theo dõi.

Theo ghi nhận, cá thể này dài gần 4m, thân dẹt, ánh bạc và vây lưng kéo dài dọc cơ thể. Thời điểm được phát hiện, con cá còn nguyên vẹn, trôi nổi gần mép nước. Nhiều người dân và du khách đã tập trung ghi hình, chia sẻ lên mạng xã hội.

Cá hố rồng dài gần 4m còn nguyên vẹn.

Cá hố rồng là loài sinh sống ở tầng nước sâu, thường cách xa bờ và rất hiếm khi xuất hiện tại vùng ven biển. Việc cá dạt vào gần bờ được xem là hiện tượng bất thường, nhanh chóng gây chú ý.

Theo một số nhận định, nguyên nhân có thể liên quan đến biến động môi trường biển, sự thay đổi dòng chảy hoặc nhiệt độ nước. Ngoài ra, không loại trừ khả năng cá bị thương hoặc suy yếu nên trôi dạt vào khu vực nông.

Chính quyền UBND xã Tân Hải cho biết đã nắm thông tin, đồng thời khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận hay khai thác khi chưa có hướng xử lý chính thức. Hiện vụ việc đang được theo dõi, trong khi hình ảnh về loài cá hiếm này tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội.